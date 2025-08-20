Legia najlepsza w Lidze Ultras za sezon 2024/25 wg TMK

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa po raz kolejny zostali uznani przez magazyn To My Kibice najlepszą ekipą w Polsce w sezonie 2024/25. W najnowszym, sierpniowym numerze kibicowskiego miesięcznika znalazło się podsumowanie kibicowskie sezonu, czyli "Liga Ultras". Z tym, że redakcja brała pod uwagę nie tylko kwestie opraw meczowych, ale całokształt kibicowski.









"Ekipy są podzielone na cztery ligi, w której konkuruje po 20 kapel. W każdej lidze brak zaszeregowania do konkretnego miejsca, jedynie w tej najwyższej swój głos w temacie pierwszej piątki najlepszych ekip oddali przedstawiciele większości polskich ekip. To oni - czyli ci, którzy ruch kibicowski stanowią od podstaw - zadecydowali o kolejności na pierwszych pięciu miejscach w naszym zestawieniu" - czytamy we "wstępniaku".



"W Warszawie przez dużą część sezonu panowała pełna stypa. Piłkarze grali piach, a nieprzyzwyczajeni kibice do takiego obrotu sprawy, by ich ukochany klub oglądał plecy aż tylu rywali, żyli sfrustrowani. Rzutem na taśmę Legioniści wywalczyli Puchar Polski. Kibolka zaś miała się w najlepsze - zaliczonych zostało osiem wyjazdów z liczbami powyżej tysiąca osób. (...) Opraw w przeciągu całego sezonu Nieznani Sprawcy spod swoich rąk wypuścili etatowo mnóstwo, a temat błyskotliwości tworzonych choreografii w Warszawie od dawna jest w naszym kraju przez resztę ekip nieosiągalny. Podobnie zresztą, jak i motyw powiązany z dopingiem warszawiaków. Ma się wrażenie, że właśnie te dwa aspekty powodują, że Legia dla znacznej części kibicowskiej braci w Polsce pozostaje wzorem do naśladowania. (...) Wyklarowane zostały kontakty na linii z ekipą Pogoni Szczecin - mecz w Szczecinie określił wzajemne stosunki szczecińsko-warszawskie jako kosę. W elemencie awanturnictwa Legioniści zlali w walce po 13 osób ekipę KKS-u Kalisz, starli się z Widzewiakami na trasie w drodze na swój mecz pucharowy do Legnicy (ekipa Widzewa wracała z meczu rozgrywanego w Zielonej Górze) oraz wyskoczyli na bandę Stali Stalowa Wola jadąc na swój mecz do Mielca (Stalówka podróżowała do Łęcznej), jednak pomiędzy obie ekipy wkroczyła policja. Trochę barw stracili w Warszawie przed meczem w ramach Ligi Konferencji kibice hiszpańskiego Realu Betis. Skrojone barwy Jagiellonii Białystok, wciąż zalegające w legijnych magazynach, spłonęły podczas meczu Pucharu Polski, a warszawscy bandyci ich ostatnie tchnienie pomysłowo podkreślili dialektem podlaskim. (...) O Legii w temacie kibicowskim można by pisać godzinami. Tyle, że po co, skoro wystarczy wynik za poprzedni sezon uznania w oczach innych ekip. Warszawska Legia broni prymatu na polskiej scenie szalikowców sprzed roku, kolejny raz zostając w Polsce numerem 1" - czytamy w podsumowaniu legijnej działalności w TMK.



Na miejscu drugim znalazł się Lech Poznań, a trzecia - po raz pierwszy w historii "Ligi Ultras" na podium - Jagiellonia Białystok. Na miejscu czwartym sklasyfikowany został GKS Katowice, a piątą siłą uznano Pogoń Szczecin. Ponadto w TOP20 znalazły się (alfabetycznie): Arka Gdynia, Cracovia, Górnik Zabrze, Korona Kielce, Lechia Gdańsk, ŁKS Łódź, Motor Lublin, Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Ruch Chorzów, Stal Rzeszów, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisła Kraków i Zagłębie Sosnowiec.

