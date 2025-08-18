Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 15:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 1-3 Lechowi, grając ostatnie 25 minut w osłabieniu. Zespół U17 pokonał z kolei 4-1 ŁKS Łódź. Legia U16 wygrała 3-1 w meczu towarzyskim z Widzewem, a Legia U15 pokonała 5-0 Zagłębie Sosnowiec U16 (choć sam mecz był znacznie trudniejszy, niż by to wynik sugerował). Legia U14 zadebiutowała w rozgrywkach Ekstraligi U15, zaczynając od wyjazdowej porażki 3-5 z Pogonią w Siedlcach. ZEspółU13 zaprezentował się nieźle na turnieju Euro Bierbeek w Belgii.



CLJ U19: Lech Poznań 3-1 (1-1) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 16 min. Mateusz Lauryn b.a.

1-1 18 min. Mateusz Lauryn (samobójcza)

2-1 90+2 min. Wojciech Szymczak

3-1 90+5 min. Wojciech Szymczak



Czerwona kartka: 69 min. Dawid Korzeniowski



Legia: Jan Bienduga – Dawid Korzeniowski, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn – Daniel Foks, Filip Przybyłko (75' Antoni Wasiak-Libiszowski), Maciej Ruszkiewicz, Stanisław Kubiak (75' Athanasios Christopoulos) – Szymon Piasta [09], Alex Cetnar (46' Fabian Mazur [09]), Jan Kniat (56' Jakub Gliwa)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor i Dominik Ciarkowski



CLJ U17: Legia U17 4-1 (1-0) ŁKS Łódź 09

Gole:

1-0 22 min. Daniił Pylypczuk (rzut karny po faulu na Franciszku Stępniewskim)

1-1 55 min. Bartosz Opalczyk

2-1 57 min. Vu Hoang Nguyen (as. Daniił Pylypczuk)

3-1 64 min. Tymoteusz Leśniak (as. Franciszek Stępniewski)

4-1 80 min. Dawid Mastalski (as. Oskar Krakowiak)



Strzały (celne)[30-90']: Legia 20(10) - ŁKS 2 (2)



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak (84' Jakub Juszczak), Szymon Siekaniec (67' Oskar Putrzyński) - Piotr Bartnicki (58' Marcel Laszczyk), Vu Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski (84' Filip Kwiecień) - Fabian Mazur (46' Wiktor Zugaj), Daniil Pylypchuk (66' Dawid Mastalski), Tymoteusz Leśniak (80' Jan Rodak)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył



Sparing U16, Widzew Łódź 1-3 (1-2) Legia U16

Gole:

0-1 19 min. Igor Lechecki (as. Dawid Rodak)

0-2 25 min. Jan Szybicki (as. Adrian Pućka)

1-2 34 min.

1-3 53 min. Aleksander Badowski (as. Olivier Pruszyński)



Legia: Franciszek Golański (46' Błażej Ślazyk) - Igor Lechecki, Marek Suchodół (65' Mikołaj Maćkowiak), Olivier Pruszyński - Xavier Dąbkowski (50' Antoni Błoński), Dawid Rodak - Jan Szybicki (65' Aleks Rzepkowski), Aleks Szybalski [11] - Aleksander Badowski, Adrian Pućka (50' Mateusz Pawłowski), Bartosz Przybyłko (65' Kacper Kwiatkowski [11])

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski i Łukasz Turzyniecki



Sparing: Legia U15 5-0 (5-0) Zagłębie Sosnowiec U16

Gole:

1-0 3 min. Marcin Kośmiński (as. Michał Kucała)

2-0 7 min. Kajetan Zaliwski (as. Michał Kucała)

3-0 15 min. Marcin Kośmiński (as. Tytus Mendakiewicz)

4-0 17 min. Michał Kucała b.a.

5-0 33 min. Michał Kucała (as. Jan Kaczorowski)



Strzały (celne) [30-80']: Legia 10 (6) - Zagłębie 14 (5)



Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - Stanisław Głębowski (58' Karol Konieczny), Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Filip Reszka, Wojciech Kuś (41' Antoni Kośmider) - Marcin Kośmiński (58' Mikołaj Ćwikilewicz), Michał Kucała (41' Fryderyk Paprocki), Kajetan Zaliwski (50' Stanislav Maisiuk)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński



Ekstraliga U15 (2011 i mł.): MKP Pogoń Siedlce U15 5-3 (2-0) Legia U14

Gole:

1-0 12 min. Piotr Sajewicz

2-0 25 min. Mateusz Kamiński

2-1 53 min. Karol Szczepek (rzut wolny)

3-1 55 min. Kacper Nowakowski

4-1 57 min. Marcin Leśko

5-1 59 min. Mikołaj Matłacz

5-2 60 min. Adam Smoła (as. Nikodem Staroń)

5-3 73 min. Nikodem Staroń (as. Filip Jasiński)



Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Krzysztof Opanowski, Jakub Kruk, Aleksander Kocot, Karol Szczepek, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Natan Turniak, Bartłomiej Cząstka, Nikodem Staroń, Oskar Marzec, Michał Har, Aleksander Rybka, Adam Smoła, Antoni Strąk, Mateusz Krzyczmonik

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza



Turniej "Euro Bierbeek" (Belgia) - U13 (rocznik 2013 i mł.):



Legia U13 wystąpiła na 38. edycji turnieju "Euro Bierbeek " w Belgii. Legioniści zakończyli triumfem fazę grupową (FC Utrecht, KHO Bierbeek, zwycięzcy eliminacji krajowych FCV Dender, Royal Antwerp FC), a w fazie II (o miejsca 1-10) grali z kolei z Cercle Brugge, Tottenhamem, rumuńską Academią Hagi i Anderlechtem Bruksela. Ostatni z tych meczów nie poszedł po myśli legionistów i o miejscach w - mocno wyrównanej - grupie finałowej decydowała mała tabelka i naszym zawodnikom przyoadła walka z AZ Alkmaar o miejsca 5-6. Finalnie legioniści znaleźli się poza podium, ale zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w stawce 25 drużyn - nie tylko z Niderlandów, ale także mocnych, markowych zespołów z całej Europy, a nawet z Brazylii.



Kolejność końcowa (czołówka)

1. Eintracht Frankfurt

2. RSC Anderlecht

3. Royal Antwerp FC

4. Academia Hagi

5. Legia Warszawa

6. AZ Alkmaar

7. Tottenham Hotspur FC

8. Standard Liege

9. FC Dinamo Tbilisi

10. Cercle Brugge KSV

11. FC Utrecht

12. Leicester City

13. FC Kopenhaga

14. Djurgardens IF

15. Dynamo Kijów

16. OH Leuven



Legia U12 (2014 i mł.) - Zagłębie Sosnowiec 2014



Strzały (celne): Legia 27 (13) - Zagłębie 21 (16)



Legia: Antoni Okrzejski - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Alex Nowak, Jan Kordek, gr. testowany, Jan Golański, gr. testowany, Oskar Sarna [15], Ksawery Lewandowski [15], Ignacy Gęsiarz, Wiktor Ugniewski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek



Legia U12 (2014 i mł.) - SEMP Siedlce 2014



Strzały (celne) - II połowa: Legia 25 (17) - SEMP Siedlce 5 (2)



Legia: Stanisław Czajka - Antoni Sroczyński [15], Jan Golański, Maksymilian Juwa, Wiktor Ugniewski, Charyton Sokal, Bruno Królik [15], Filip Kubieniec, Jan Kordek, Oskar Sarna [15], Antoni Gorzelnik [15], Ignacy Gęsiarz

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek



