6. kolejka Ekstraklasy. Derby dla Górnika
Meczem Radomiaka z Bruk-Betem rozpoczęła się 6. kolejka Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Pogoń wygrała na wyjeździe z Widzewem. W derbach Górnego Śląska górą był Górnik, który wygrał z GKS-em 3-0. W niedzielę w derbach Pomorza Lechia podejmie Arkę. W poniedziałek aktualnie liderująca Wisła zmierzy się z Zagłębiem. Mecze Legii z Jagiellonią i Rakowa z Lechem zostały przełożone.
6. kolejka:
Radomiak Radom 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Widzew Łódź 1-2 Pogoń Szczecin
Korona Kielce 2-0 Motor Lublin
Górnik Zabrze 3-0 GKS Katowice
Niedziela, 24.08.
godz. 14:45 Piast Gliwice - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 25.08.
godz. 19:00 Wisła Płock - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)
Raków Częstochowa - Lech Poznań (przełożony)
