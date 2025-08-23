fot. Ekstraklasa
6. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Pogoni z Widzewem

Mishka, źródło: Legionisci.com

Meczem Radomiaka z Bruk-Betem rozpoczęła się 6. kolejka Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Pogoń wygrała na wyjeździe z Widzewem. Ciekawie zapowiadają się derby Górnego Śląska pomiędzy Górnikiem i GKS-em. Drużyna z Katowic w obecnym sezonie wygrała tylko raz i plasuje się na 15. miejscu w tabeli. Górnik z kolei zajmuje miejsce w czołówce. W poniedziałek aktualnie liderująca Wisła zmierzy się z Zagłębiem. Mecze Legii z Jagiellonią i Rakowa z Lechem zostały przełożone.



6. kolejka:
Radomiak Radom 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Widzew Łódź 1-2 Pogoń Szczecin
Korona Kielce 2-0 Motor Lublin
godz. 20:15 Górnik Zabrze - GKS Katowice (C+ Sport 3)

Niedziela, 24.08.
godz. 14:45 Piast Gliwice - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+)

Poniedziałek, 25.08.
godz. 19:00 Wisła Płock - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)
Raków Częstochowa - Lech Poznań (przełożony)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


Komentarze (5)

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.08.2025 / 15:37, *.plus.pl

Padnie rekord ligi w ilościach remisów

Odp - 19 godzin temu, *.lunet.eu

@Koneser polskiej piłki klubowej: … w liczbie remisów.

e(L)zone - 22.08.2025 / 09:21, *.interkam.pl

Obowiązkowo dziś Widzew-Pogoń i ciekawa konfrontacja systemów 1-4-1-4-1,dwóch jakościowych drużyn.Liczę na widowisko,a w niedzielę jeszcze ciekawszy mecz dla mnie pod kątem taktycznym i trenerskim Piast-Craxa.💪Będę kibicował trenerowi Molderowi.

Mateusz Sucker - 22.08.2025 / 10:13, *.orange.pl

@e(L)zone: A mnie ta kolejka niewiele interesuje. Nudy, nudy, nudy i bez Legii.

e(L)zone - 22.08.2025 / 10:51, *.interkam.pl

@Mateusz Sucker: od Legii odpoczynek w weekend się przyda,niech potrenują trochę w tym czasie.Po wczorajszym meczu jestem zmęczony ogladamiem ich.Lepiej,że mecz przełożony bo strata punktów byłaby nieunikniona.Niech myślą o solidnych wzmocnieniach.

