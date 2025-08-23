6. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Pogoni z Widzewem

Meczem Radomiaka z Bruk-Betem rozpoczęła się 6. kolejka Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Pogoń wygrała na wyjeździe z Widzewem. Ciekawie zapowiadają się derby Górnego Śląska pomiędzy Górnikiem i GKS-em. Drużyna z Katowic w obecnym sezonie wygrała tylko raz i plasuje się na 15. miejscu w tabeli. Górnik z kolei zajmuje miejsce w czołówce. W poniedziałek aktualnie liderująca Wisła zmierzy się z Zagłębiem. Mecze Legii z Jagiellonią i Rakowa z Lechem zostały przełożone.

Koneser polskiej piłki klubowej - 22.08.2025 / 15:37, *.plus.pl Padnie rekord ligi w ilościach remisów odpowiedz

Odp - 19 godzin temu, *.lunet.eu @Koneser polskiej piłki klubowej: … w liczbie remisów. odpowiedz

e(L)zone - 22.08.2025 / 09:21, *.interkam.pl Obowiązkowo dziś Widzew-Pogoń i ciekawa konfrontacja systemów 1-4-1-4-1,dwóch jakościowych drużyn.Liczę na widowisko,a w niedzielę jeszcze ciekawszy mecz dla mnie pod kątem taktycznym i trenerskim Piast-Craxa.💪Będę kibicował trenerowi Molderowi. odpowiedz

Mateusz Sucker - 22.08.2025 / 10:13, *.orange.pl @e(L)zone: A mnie ta kolejka niewiele interesuje. Nudy, nudy, nudy i bez Legii. odpowiedz

e(L)zone - 22.08.2025 / 10:51, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: od Legii odpoczynek w weekend się przyda,niech potrenują trochę w tym czasie.Po wczorajszym meczu jestem zmęczony ogladamiem ich.Lepiej,że mecz przełożony bo strata punktów byłaby nieunikniona.Niech myślą o solidnych wzmocnieniach. odpowiedz

