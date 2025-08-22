6. kolejka Ekstraklasy
Meczem Radomiaka z Bruk-Betem rozpocznie się 6. kolejka Ekstraklasy. Również w piątek Widzew zagra z Pogonią. Po 2 spotkania zaplanowano na sobotę i niedzielę. Ciekawie zapowiadają się derby Górnego Śląska pomiędzy Górnikiem i GKS-em. Drużyna z Katowic w obecnym sezonie wygrała tylko raz i plasuje się na 15. miejscu w tabeli. Górnik z kolei zajmuje miejsce w czołówce. W poniedziałek aktualnie liderująca Wisła zmierzy się z Zagłębiem. Mecze Legii z Jagiellonią i Rakowa z Lechem zostały przełożone.
6. kolejka:
Piątek, 22.08.
godz. 18:00 Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 23.08.
godz. 17:30 Korona Kielce - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - GKS Katowice (C+ Sport 3)
Niedziela, 24.08.
godz. 14:45 Piast Gliwice - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 25.08.
godz. 19:00 Wisła Płock - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)
Raków Częstochowa - Lech Poznań (przełożony)
