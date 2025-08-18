Klub z ZEA chce ściągnąć trenera Iordanescu?

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 19:30 Mikołaj Ciura, źródło: AS.ro

Jak informuje rumuński portal Antena Sport, Al-Jazira Club jest zdeterminowany, by po niedawnym zwolnieniu trenera pierwszej drużyny zatrudnić na tym stanowisku szkoleniowca Legii Warszawa, Edwarda Iordanescu. Klub z Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma być skłonny zapłacić klauzule wypowiedzenia z polskim zespołem i kusić rumuńskiego trenera ogromną pensją.









- Według informacji Antena Sport, Al-Jazira Club za wszelką cenę chce trenera Legii Warszawa, Edwarda Iordanescu. Według naszych źródeł Arabowie są skłonni zapłacić klauzulę wypowiedzenia z Polakami, która wynosi około 400 tysięcy euro. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że właściciele Al-Jazira zwabiają byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii pensją w wysokości 3 milionów euro. Klub z ZEA nie po raz pierwszy myśli o zatrudnieniu Iordanescu - czytamy na AS.ro.



Trener Edward Iordanescu w czerwcu podpisał z Legią 2-letni kontrakt. Dotychczas prowadził ją w 11 spotkaniach, notując 7 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. Rumuński szkoleniowiec sięgnął ze stołeczną drużyną po Superpuchar Polski, lecz również odpadł z nią w 3. rundzie el. Ligi Europy.





