Edward Iordanescu - fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Klub z ZEA chce ściągnąć trenera Iordanescu?

Mikołaj Ciura, źródło: AS.ro

Jak informuje rumuński portal Antena Sport, Al-Jazira Club jest zdeterminowany, by po niedawnym zwolnieniu trenera pierwszej drużyny zatrudnić na tym stanowisku szkoleniowca Legii Warszawa, Edwarda Iordanescu. Klub z Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma być skłonny zapłacić klauzule wypowiedzenia z polskim zespołem i kusić rumuńskiego trenera ogromną pensją.



- Według informacji Antena Sport, Al-Jazira Club za wszelką cenę chce trenera Legii Warszawa, Edwarda Iordanescu. Według naszych źródeł Arabowie są skłonni zapłacić klauzulę wypowiedzenia z Polakami, która wynosi około 400 tysięcy euro. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że właściciele Al-Jazira zwabiają byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii pensją w wysokości 3 milionów euro. Klub z ZEA nie po raz pierwszy myśli o zatrudnieniu Iordanescu - czytamy na AS.ro.

Trener Edward Iordanescu w czerwcu podpisał z Legią 2-letni kontrakt. Dotychczas prowadził ją w 11 spotkaniach, notując 7 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. Rumuński szkoleniowiec sięgnął ze stołeczną drużyną po Superpuchar Polski, lecz również odpadł z nią w 3. rundzie el. Ligi Europy.



tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (10)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Mkaesiak - 10 minut temu, *.interkam.pl

bankowo zaraz po slabym wyniku z Hibernian w pierwszym meczu odejdzie.zostal zrobiony w bambuko ze wzmocnieniami wiec nie bedzie sie zastanawial

odpowiedz
e(L)zone - 43 minuty temu, *.interkam.pl

Wcale się nie zdziwię jak chłop rzuci to w diabły i skusi się na lukratywny kontrakt. Wtedy można wykupić Maxa Moldera z Piasta,ewentualnie Fede Dudicia bo jest wolny.😁

odpowiedz
Mateusz z Gór - 11 minut temu, *.orange.pl

@e(L)zone: Tego Dudicia, który obsrał majtki w europucharach i podał się do dymisji, kiedy przyszło mu pokonać jakiś zespół w nieustawionym meczu w poważnych rozgrywkach? Przestań trollować tymi figurantami na forum.

Ps. Fajnie, że w końcu doceniłeś Feio i jego wkład w zeszły sezon. Lepiej późno niż wcale przyznać się do błędu. 👍

odpowiedz
Krzysiek_Legia - 43 minuty temu, *.vectranet.pl

Może Feio wróci 😂😂

odpowiedz
leVieux - 48 minut temu, *.79.27

I tak to się żyje na tej wsi znaną jako piłka nożna roku pańskiego 2025

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 49 minut temu, *.plus.pl

Jakby był nowy trener to by był efekt nowej miotły i wygramy dwa mecze z rzędu

odpowiedz
Legiak83 - 11 minut temu, *.78.205

@Samozwańczy dwugodzinny prezydent: Za każdym razem jak widzę Twój nick to mi sie gęba cieszy 😁 pozdro

odpowiedz
Egon - 51 minut temu, *.waw.pl

Chłop średnio sobie na razie radzi, więc może uruchomił kontakty, żeby mieć pretekst do ewakuacji.
Gyby ta klauzula wynosiła ze 2 bańki euro, to można byłoby jegomościa oddać z pocałowaniem rączki, a 400 tysięcy euro, to trochę mało.

odpowiedz
Pjoter - 52 minuty temu, *.play-internet.pl

Na miejscu Edka,który i tak zostanie zwolniony za parę meczów,to nawet jutro zacząłbym już się pakować i spier...ać tam .

odpowiedz
WS/S S i D - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl

Zbyt piękne, aby było prawdziłe

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.