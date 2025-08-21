Tobiasz: To nie jest komfortowy wynik

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 23:20 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Cieszymy się, że udało nam się przetrzymać tę pierwszą falę ataków. Potem uspokoiliśmy grę i przejęliśmy inicjatywę, co było widać. Nie wiem, jak wyglądały statystki, ale wydaje mi się, że wykonaliśmy dobrą robotę - powiedział po zwycięstwie w pierwszym meczu z Hibernian FC bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.









- Początek meczu był bardzo niemrawy z naszej strony, popełnialiśmy dużo błędów. Wielokrotnie to my oddawaliśmy piłkę rywalom, a nie oni kreowali sobie sytuacje. Udało mi się pomóc w tym czasie drużynie, choć chłopaki oczywiście również powybijali wiele piłek. Nasza gra obronna w pierwszych 10 minutach, kiedy gospodarze nas przycisnęli, wyglądała dobrze.



- Oczywiście, jestem mocno sfrustrowany ostatnią sytuacją, w której straciliśmy bramkę i czyste konto w ostatnich minutach. Również zamiast dwubramkowej przewagi, wracamy do Warszawy tylko z jednym golem więcej. To nie jest w pełni komfortowy wynik, choć wydaje mi się, że w Europie żaden rezultat nie jest pewny. Na następny mecz musimy wyjść z odpowiednim nastawieniem - by zdominować i pewnie wygrać mecz. Nie będziemy mogli cofać się, grać obronnie, bo to nic nie da.



- Hibernian FC ma swój styl gry. Napastnik daje im dużo przy podwieszonych piłkach granych na niego - dużo zastawia się i potrafi to wykorzystać. To jest solidna drużyna. Nie było tak, że gospodarze byli bezzębni w tym meczu. My się jednak dobrze broniliśmy do tych ostatnich momentów. Szkoda, że nie udało się zachować czystego konta, bo czekam na to niezmiennie. Czasami się nie udaje, ale najważniejsza jest wygrana.

