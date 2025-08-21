Jaka jedenastka na mecz z Hibernian FC?

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 10:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed Legią kolejny arcyważny mecz. W tym sezonie trener Edward Iordanescu posyłał na boisko 25 zawodników. W Szkocji nie będzie mógł skorzystać CHodyny, Goncalvesa, Pankova i Szkurina. Jak rumuński szkoleniowiec powinien zarządzić składem? Czy będzie jakaś niespodzianka? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz z Hibernian FC.



SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025



Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!





SONDA Czy Legia wyeliminuje Hibernian FC? tak nie





Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.



Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej, czy numerów z którymi występują gracze.



Zachęcamy Was do sprawdzenia 11.legionisci.com i informowania o niej znajomych!

