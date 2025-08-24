fot. Woytek / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Hibernian FC

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Hibernian FC otrzymał Jean-Pierre Nsame. Występ napastnika oceniliście na 5,0 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Paweł Wszołek. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Damian Szymański. W sumie oceniało 855 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.



Nsame - 5,0
Wszołek - 4,7
Tobiasz - 4,3
Jędrzejczyk - 4,3
Ziółkowski - 4,0
Augustyniak - 3,9
Elitim - 3,8
Kapustka - 3,7
Kapuadi - 3,7
Biczachczjan - 3,5
Ruben Vinagre - 3,1
Morishita - 3,1
Stojanović - 2,8
Rajović - 2,8
Szymański - 2,7

SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


Komentarze (1)

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl

nsame 5,0 👍👍👍

