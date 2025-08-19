Podcast Legioniści Na Fali (odc. 22): Za słabi na Ligę Europy. Elitim odmieni Legię?

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 10:15 Kamil Dumała, Miołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

Misja pt. "Liga Europy" nie powiodła się. Teraz Legia stoi pod ścianą i musi wyeliminować Szkotów, by jesienią grać w Lidze Konferencji. Tymczasem od sierpnia wyniki drużyny pozostawiają wiele do życzenia, wzmocnienia niby są, ale na boisku ich za bardzo nie widać... a w lidze kolejne punkty uciekły. Czy grę "Wojskowych" poprawi powrót Juergena Elitima? Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu "Legioniści Na Fali", w którym legijną rzeczywistość komentuje trio Kamil Dumała, Fumen i Woytek.









