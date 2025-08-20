Legijne misie na Oddziale Kardiochirurgii w CZD

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 10:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie na trzecim piętrze Oddziału Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka wykleili piękne fototapety przedstawiające legijne misie. "Motyw nieprzypadkowy, gdyż od namalowania misia w jednej z sal rozpoczęły się nasze działania na oddziale" - relacjonują legioniści.









Swój spory udział w tym przedsięwzięciu mieli Muranowscy Legii Fani, którzy przekazali na ten cel środki zebrane podczas Muranowskiego Dnia Dziecka.



Dobrzy Ludzie obdarowali pacjentów CZD kolejną porcją przytulanek.













