PODCAST LEGIONIŚCI NA FALI #22
fot. Dobrzy Ludzie
Legijne misie na Oddziale Kardiochirurgii w CZD

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie na trzecim piętrze Oddziału Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka wykleili piękne fototapety przedstawiające legijne misie. "Motyw nieprzypadkowy, gdyż od namalowania misia w jednej z sal rozpoczęły się nasze działania na oddziale" - relacjonują legioniści.



Swój spory udział w tym przedsięwzięciu mieli Muranowscy Legii Fani, którzy przekazali na ten cel środki zebrane podczas Muranowskiego Dnia Dziecka.

Dobrzy Ludzie obdarowali pacjentów CZD kolejną porcją przytulanek.







