PP: Górnik Zabrze rywalem Legii II

We wtorek rozlosowano pary 1. rundy Pucharu Polski. Na tym etapie w rozgrywkach nie bierze jeszcze udziału Legia Warszawa. Swojego rywala poznała natomiast Legia II, która zmierzy się w LTC z Górnikiem Zabrze. Mecze zaplanowano na 23-25 września.



Ponadto ogłoszono, że STS Zakłady Bukmacherskie został sponsorem tytularnym Pucharu i Superpucharu Polski na kolejne 3 sezony.

Pary 1. rundy PP:
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
Miedź II Legnica - Świt Szczecin
Arka Gdynia - Motor Lublin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
GKS Katowice - Wisła Płock
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
Pogoń Szczecin - wolny los


KibicL - 44 minuty temu, *.centertel.pl

Szanse nikłe, ale fajnie byłoby Flotę trafić w 1/16. Jeszcze tak daleko nie byliśmy. A i kibicowsko ciekawie😎

Do boju - 46 minut temu, *.vectranet.pl

Gryfie, musisz!:)

Peter - 23 minuty temu, *.play-internet.pl

@Do boju: Nie musisz. Fajnie byłoby trafić na KSP.

ws - 23 minuty temu, *.play.pl

@Do boju: Nie. Niech wygrają i w kolejnej rundzie trafią na Legię.

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Fajnie, kolejny fajny mecz dla młodych.

Czujny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

A gdzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki?

Lucky13 - 57 minut temu, *.play.pl

@Czujny: Lechia Gdańsk

Piłka nożna dla kibiców. - 1 godzinę temu, *.geckonet.pl

Mecz powinien być w Warszawie.

abc - 54 minuty temu, *.play.pl

@Piłka nożna dla kibiców.: I by odpadli na 100%. Specyfika boiska LTC, ktore znają to akurat będzie być może jedyny atut po stronie naszych rezerw w starciu z ekstraklasowiczem przyzwyczajonym do stadionów.

Adam - 17 minut temu, *.geckonet.pl

@abc: ten argument działa w 2 strony. Granie na Ł3 może pozwolić zawodnikom na łatwiejsze wejście do pierwszej drużyny w przyszłości.

ws - 16 minut temu, *.play.pl

@abc: Koniecznie na Ł3 ze wsparciem kibiców. Gdyby Legia II grała w stolicy ze wsparciem kibiców ( niekoniecznie na Ł3) to już dawno bylibyśmy w drugiej lidze.

