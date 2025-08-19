PP: Górnik Zabrze rywalem Legii II

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 12:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wtorek rozlosowano pary 1. rundy Pucharu Polski. Na tym etapie w rozgrywkach nie bierze jeszcze udziału Legia Warszawa. Swojego rywala poznała natomiast Legia II, która zmierzy się w LTC z Górnikiem Zabrze. Mecze zaplanowano na 23-25 września.









Ponadto ogłoszono, że STS Zakłady Bukmacherskie został sponsorem tytularnym Pucharu i Superpucharu Polski na kolejne 3 sezony.



Pary 1. rundy PP:

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Miedź II Legnica - Świt Szczecin

Arka Gdynia - Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

GKS Katowice - Wisła Płock

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

Pogoń Szczecin - wolny los

