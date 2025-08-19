PP: Górnik Zabrze rywalem Legii II
We wtorek rozlosowano pary 1. rundy Pucharu Polski. Na tym etapie w rozgrywkach nie bierze jeszcze udziału Legia Warszawa. Swojego rywala poznała natomiast Legia II, która zmierzy się w LTC z Górnikiem Zabrze. Mecze zaplanowano na 23-25 września.
Ponadto ogłoszono, że STS Zakłady Bukmacherskie został sponsorem tytularnym Pucharu i Superpucharu Polski na kolejne 3 sezony.
Pary 1. rundy PP:
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
Miedź II Legnica - Świt Szczecin
Arka Gdynia - Motor Lublin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
GKS Katowice - Wisła Płock
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
Pogoń Szczecin - wolny los