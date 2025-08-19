Pod Lupą LL! - Mileta Rajović

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 11:03 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Derby Mazowsza okazały się być spotkaniem szczególnym dla Milety Rajovicia, który po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie Legii Warszawa w rozgrywkach Ekstraklasy. Napastnik sprowadzony z Watfordu otrzymał kolejną szansę, by zaprezentować się kibicom w pełnym wymiarze czasowym.









Występ Rajovicia w meczu przeciwko AEK Larnaka pozostawił pewien niedosyt – przede wszystkim ze względu na dwie niewykorzystane okazje bramkowe, które mogły przesądzić o awansie do fazy play-off Ligi Europy. Zobaczmy, jak Duńczyk zaprezentował się w niedzielnym spotkaniu ligowym i czy zdołał powiększyć swój dorobek bramkowy w barwach Legii.



Już w 4. minucie meczu w Płocku Rajović wykorzystał wolną przestrzeń i otrzymał prostopadłe podanie, po czym próbował dośrodkować piłkę w pole karne. Został jednak skutecznie zablokowany przez Marcina Kamińskiego, co zakończyło się rzutem rożnym. Tego typu zagrania w wykonaniu Duńczyka rzadko przynoszą efekt, głównie z uwagi na jego ograniczenia techniczne, które są widoczne poza polem karnym.



W 20. minucie, po przechwycie na połowie rywala autorstwa Morishity, Rajović dopadł do piłki na skraju pola karnego, lecz jego uderzenie zostało zablokowane przez powracającego z interwencją Edmundssona.



Najgroźniejszą sytuację Rajović stworzył sobie w 28. minucie. Po przebitce Kapustki w polu karnym piłka spadła na głowę napastnika, który zdołał oddać precyzyjny strzał. Leszczyński popisał się jednak refleksem i sparował piłkę na rzut rożny.



W drugiej połowie były zawodnik Brøndby IF nie dochodził już do sytuacji strzeleckich. Dośrodkowania kierowane w jego stronę były niecelne, a w pojedynkach powietrznych regularnie przegrywał z obrońcami Wisły. Swój występ zakończył w 71. minucie, kiedy został zmieniony przez Ilję Szkurina.



W Milecie Rajoviciu pokładane są duże nadzieje. Wysoka kwota transferu oraz atrakcyjne CV sprawiają, że oczekiwania wobec Duńczyka są spore już od pierwszych występów. Po kilku meczach można zauważyć, że choć niekoniecznie musi grać pełne 90 minut, jest w stanie zdobyć 10–15 bramek w sezonie. Jego mankamenty — prowadzenie piłki i gra na małej przestrzeni — są ewidentne, ale tacy napastnicy mogą być skuteczni, jeśli tylko otrzymują odpowiednie wsparcie od kreatywnych pomocników. Tego w meczu z Wisłą Płock zabrakło, dlatego Rajović – poza jednym groźnym strzałem głową – nie miał odpowiednich warunków, by w pełni się zaprezentować.



Statystyki Rajovicia w meczu z Arką

Minuty: 72

Bramki: -

Asysty: -

Strzały/celne: 4/1

Liczba podań / celne: 12/8

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 0

Dryblingi / udane: 0

Odbiory: 1

Dystans: 8.31

Sprinty: 0

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -



