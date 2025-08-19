Koszykówka

List otwarty koszykarskiej Legii do prezydenta Warszawy ws. budowy hali

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 12:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski w 2021 roku, po wywalczeniu przez koszykarską Legię wicemistrzostwa Polski, zadeklarował, że miasto zbuduje halę na ok. 6 tysięcy miejsc na terenach Skry przy ulicy Wawelskiej w Warszawie, w której od jesieni 2027 roku będzie mogła występować nasza drużyna. Po tegorocznym mistrzostwie Polski w wykonaniu Legii, ten sam prezydent zapowiedział, że wszelkie niezbędne podpisy do rozpoczęcia prac budowlanych w najbliższych miesiącach, zostaną złożone do końca wakacji.









Koszykarska Legia, a także siatkarski Projekt Warszawa są zaniepokojeni i opublikowali wspólny apel do prezydenta Warszawy, a także Radnych Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie realizacji obietnicy budowy wspomnianej hali. Pod apelem podpisali się najwybitniejsi polscy sportowcy, ludzie kultury, rozrywki i mediów. "To kluczowy projekt dla warszawskiego sporto i dla wszystkich mieszkańców Stolicy. Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą jej randze i ambicjom. Warszawa zasługuje na dotrzymanie słowa i budowę pierwszej nowoczesnej hali z prawdziwego zdarzenia. Czekamy na decyzję podczas najbliższej sesji Rady Miasta" - piszą sportowe sekcje: koszykarska Legia i siatkarski Projekt.



List otwarty do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radnych Rady Miasta st. Warszawy



Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,



Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.



Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.



Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.



Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału. Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta.



Przedstawiciele świata sportu:

Piotr Gacek – PGE Projekt Warszawa

Jarosław Jankowski – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

Robert Lewandowski – piłkarz FC Barcelona

Tomasz Fornal – siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski Jeremy Sochan – koszykarz NBA, reprezentant Polski

Mateusz Ponitka – kapitan KoszKadry

Jakub Kochanowski - siatkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski

Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, doradca Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Sportu

Igor Milicic – trener KoszKadry

Michał Kolenda - kapitan LegiaKosz

Andrzej Pluta jr – LegiaKosz/KoszKadra

Karol Kłos – siatkarz PGE Projektu Warszawa

Damian Wojtaszek – siatkarz PGE Projektu Warszawa

Fabian Drzyzga - siatkarz, mistrz świata

Zbigniew Bartman - siatkarz, mistrz Europy

Sebastian Świderski - prezes PZPS

Grzegorz Bachański - prezes PZKosz

Łukasz Koszarek – były wybitny koszykarz, prezes PLK

Artur Popko – prezes Polskiej Ligi Siatkówki

Andrzej Wrona – były siatkarz reprezentacji Polski

Paweł Zagumny – były siatkarz reprezentacji Polski

Krzysztof Ignaczak – były siatkarz reprezentacji Polski

Łukasz Kadziewicz – były siatkarz, dziennikarz

Piotr Małachowski – złoty medalista olimpijski

Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski

Jacek Magiera – były piłkarz, trener

Jakub Przygoński – kierowca rajdowy

Dariusz Mioduski - prezes i właściciel Legii Warszawa

Paweł Wszołek – piłkarz Legii Warszawa

Bartosz Kapustka – piłkarz Legii Warszawa

Jarosław “pashaBiceps” Jarząbkowski - zawodnik e-sportowy

Jan Błachowicz – zawodnik MMA występujący w UFC

Igor Lewczuk – były piłkarz

Tomasz Wiktorowski - trener tenisowy

Piotr Sierzputowski - trener tenisowy

Roger Salla - zawodnik MMA, przedsiębiorca

Emilia Ankiewicz - lekkoatletka

Maciej Sawicki – były piłkarz i sekretarz PZPN

Arkadiusz Malarz – były piłkarz/trener

Mikołaj Luft – triathlonista

Janusz Olech - szablista, medalista olimpijski z Seulu 1988

Mateusz Kusznierewicz – żeglarz Krzysztof Kosedowski – pięściarz/trener

Piotr Włodarczyk - były piłkarz Konrad Bukowiecki – lekkoatleta

Natalia Bukowiecka-Kaczmarek - lekkoatletka Krzysztof Hołowczyc - kierowca rajdowy

Natalia Sadowska - mistrzyni świata, warcabistka

Martyna Swatowska-Wenglarczyk - szpadzistka, medalistka olimpijska z Paryża

Paweł Korzeniowski - pływak

Piotr Świerczewski - były piłkarz

Bartosz Bereszyński – piłkarz

Aida Bella – była łyżwiarka szybka

Tomasz Jarzębowski – były piłkarz

Martin Lewandowski – współwłaściciel KSW

Rafal Juć - skaut Denver Nuggets NBA

Zbigniew Raubo - polski bokser i trener bokserski

Michał Ligocki - snowboardzista, olimpijczyk



Przedstawiciele świata mediów:

Marian Kmita – dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat, wiceprezes PKOl

Jakub Kwiatkowski – dyrektor TVP Sport

Michał Kołodziejczyk - dyrektor sportu w Canal+

Łukasz Cegliński - redaktor naczelny Sport.pl

Tomasz Smokowski - dziennikarz sportowy

Tomasz Włodarczyk – redaktor naczelny portalu meczyki.pl

Jerzy Mielewski – dziennikarz sportowy

Michał Wróblewski – dziennikarz WP.pl

Piotr Kędzierski – dziennikarz muzyczny

Tomasz Sokołowski – były piłkarz, dziennikarz sportowy

Mateusz Borek – dziennikarz sportowy

Sebastian Staszewski - dziennikarz sportowy

Łukasz „Juras” Jurkowski – były zawodnik MMA, komentator TV

Przemysław Iwańczyk – dziennikarz sportowy

Tomasz Lis – dziennikarz

Robert Stockinger – dziennikarz, prezenter TV

Hirek Wrona – dziennikarz muzyczny

Marcin Żewłakow – były piłkarz, komentator TV

Leszek Orłowski - dziennikarz Canal + i tygodnika Piłka Nożna

Klaudia Jans-Ignacik - była tenisistka, komentatorka Canal+

Bartosz Ignacik – dziennikarz sportowy

Marek Jóźwiak – były piłkarz/komentator TV

Maciej Dowbor - dziennikarz/prezenter TV

Mateusz Fusiarz - dziennikarz Radia 357

Rafał Dębiński - dziennikarz Canal+

Krzysztof Marciniak - dziennikarz Canal+

Żelisław Żyżyński - dziennikarz Canal+

Adam Pawlukiewicz - ekspert ds. marketingu sportowego, wykładowca SGH

Mateusz Rokuszewski - dziennikarz Meczyki.pl

Daria Kabała-Malarz - dziennikarka Canal+

Adam Probosz - dziennikarz kolarski Eurosportu

Łukasz Olkowicz - dziennikarz Przeglądu Sportowego

Olivier Janiak – dziennikarz

Weronika Nowakowska - biathlonistka i dziennikarka TVP

Sport Marcin Lepa - dziennikarz Polsat Sport

Roman Kołtoń – dziennikarz sportowy Mikołaj Kruk - dziennikarz Eleven

Jakub Białek - dziennikarz Weszło

Jakub Wawrzyniak - piłkarz, ekspert TVP Sport

Krzysztof Łoniewski - Polskie Radio „Trójka”

Rafał Tymiński - dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet

Mateusz Ligęza – dziennikarz sportowy RadioZET

Karol Wasiek - dziennikarz „zkrainynba.com”

Adam Romański - dziennikarz Polsat Sport

Grzegorz Kajdanowicz - dziennikarz TVN 24

Grzegorz Nawacki - Redaktor Naczelny XYZ.pl

Michał Figurski – dziennikarz muzyczny

Paulina Czarnota-Bojarska - dziennikarka Polsatu Sport

Bożydar Iwanow – dziennikarz sportowy, komentator TV

Marek Sierocki – dziennikarz muzyczny



Przedstawiciele świata kultury, sztuki i rozrywki:

Wojciech Gąssowski – piosenkarz, kompozytor

Maryla Rodowicz - piosenkarka

Tribbs (Mikołaj Trybulec) – DJ, producent muzyczny i kompozytor

Olaf Lubaszenko – aktor, reżyser

Joanna Liszowska - aktorka

„Saful" Kamil Nożynski – aktor, raper

Mateusz Damięcki – aktor

Andrzej Seweryn – aktor

"Avi" Kamil Zalewski – raper

Iluzjonista Y – polski iluzjonista

Maciej Buchwald - reżyser filmowy

Joanna Koroniewska – aktorka

Katarzyna Nosowska – piosenkarka

Andrzej Zieliński - aktor

Tomasz Szczepanik - muzyk, grupa Pectus

Cezary Łukaszewicz – aktor

Paweł Krawczyk - muzyk, kompozytor, lider grupy „Hey”

Rafał Rutkowski – stand-uper

Agnieszka Grochowska - aktorka

