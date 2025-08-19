Szkurin nie dostał wizy! Kadra na mecz w Szkocji

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 20:16 źródło: Legia Warszawa

Trener Edward Iordanescu zabiera 23 zawodników na pierwszy mecz 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który rozegrany zostanie w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21 w Edynburgu. W kadrze zabraknie Radovana Pankova (uraz łydki), Kacpra Chodyny (uraz palca), Claude'a Goncalvesa (uraz stawu skokowego), a także Ilji Szkurina, który miał problem z uzyskaniem wizy na wjazd na teren Wielkiej Brytanii.



