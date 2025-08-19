PODCAST LEGIONIŚCI NA FALI #22
Szkurin nie dostał wizy! Kadra na mecz w Szkocji

Trener Edward Iordanescu zabiera 23 zawodników na pierwszy mecz 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który rozegrany zostanie w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21 w Edynburgu. W kadrze zabraknie Radovana Pankova (uraz łydki), Kacpra Chodyny (uraz palca), Claude'a Goncalvesa (uraz stawu skokowego), a także Ilji Szkurina, który miał problem z uzyskaniem wizy na wjazd na teren Wielkiej Brytanii.



Klub poinformował, że w tak krótkim terminie nie było możliwości uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii dla obywatela Białorusi. To już drugi przypadek tego lata, kiedy na wyjazdowym meczu zabraknie Szkurina w kadrze meczowej z powodów politycznych.

Kadra Legii na mecz w Szkocji:

Bramkarze: (3)
27. Gabriel Kobylak
1. Kacper Tobiasz
50. Wojciech Banasik

Obrońcy: (9)
4. Marco Burch
55. Artur Jędrzejczyk
3. Steve Kapuadi
23. Patryk Kun
13. Arkadiusz Reca
30. Petar Stojanović
19. Ruben Vinagre
7. Paweł Wszołek
24. Jan Ziółkowski

Pomocnicy: (8)
8. Rafał Augustyniak
21. Wahan Biczachczjan
22. Juergen Elitim
67. Bartosz Kapustka
25. Ryoya Morishita
44. Damian Szymański
53. Wojciech Urbański
20. Jakub Żewłakow

Napastnicy: (3)
9. Migouel Alfarela
18. Jean-Pierre Nsame
26. Mileta Rajović


Komentarze (12)

Rob - 4 minuty temu, *.telnaptelecom.pl

Chodyna .....uraz palca 🫣
Siedział na ławce rezerwowych tam gdzie jego miejsce,nudził się straszliwie to dłubał w nosie i się kontuzji palca nabawił.
Chwila,wróć .....jego miejsce jest w rezerwach ....
Świtu Nowy Dwór Mazowiecki,Znicza Pruszków albo MKS Przasnysz

odpowiedz
Cytryn - 12 minut temu, *.plus.pl

Gdyby działał na dzielnicach i się udzielał to by dostał bilet na wyjazd do Szkocji, niestety jeszcze nie należy do kumatych, która jest solą ziemi, tej ziemi

odpowiedz
Czas ba zniany wyźej szrab kieri druźyn - 21 minut temu, *.02.net

Kierownki drużyny tyle tŁustych lat w Legii chyba kasa zaburza myślenie

albo trudna robota przypilnowač coš i to 2 raz

odpowiedz
Maverick - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Tak patrząc na skład to oprócz Elitima Kapuadiego i może Morishity oraz perspektywicznego Ziółkowskiego to wszyscy do wywalenia.Niby 3 napastników a żaden w zasadzie grać w piłkę nie umie(brak strzelanych goli)To już łach Bobcek który wygląda jak kukiełka ma na koncie 5 goli i asysta.A w legii dramat.
Nie rozumiem dlaczego szkurin nie dostał wizy...rozumiem Kazachstan bo związek z Rosją ale bryty?

odpowiedz
Lupus - 26 minut temu, *.centertel.pl

Pierwszy raz sam zrezygnował

odpowiedz
Krzeszczu - 36 minut temu, *.110.117

Mioduski odejdź nieudaczniku.

odpowiedz
L - 13 minut temu, *.play.pl

@Krzeszczu: ale jak ma odejsc jak to jego klub? Musi go sprzedac, a on sprzedac nie chce. Po co pisac ciagle to co sie nigdy nie wydarzy?

odpowiedz
borsuk - 38 minut temu, *.centertel.pl

Państwo - mem

odpowiedz
Mateusz Sucker - 42 minuty temu, *.orange.pl

Drugi raz. To już lekka przesada.

odpowiedz
L - 38 minut temu, *.play.pl

@Mateusz Sucker: jak drugi raz? Do Aktobe nie polecial bo nie chcial bojąc sie, ze mu cos zrobią, ale leciec mógł.

odpowiedz
Mateusz Sucker - 16 minut temu, *.orange.pl

@L: Masz rację. Całkiem przegapiłem ten fakt.

odpowiedz
Draper - 5 minut temu, *.play.pl

@L:
to po co komu taki gracz

odpowiedz
