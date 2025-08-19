Szkurin nie dostał wizy! Kadra na mecz w Szkocji
Trener Edward Iordanescu zabiera 23 zawodników na pierwszy mecz 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który rozegrany zostanie w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21 w Edynburgu. W kadrze zabraknie Radovana Pankova (uraz łydki), Kacpra Chodyny (uraz palca), Claude'a Goncalvesa (uraz stawu skokowego), a także Ilji Szkurina, który miał problem z uzyskaniem wizy na wjazd na teren Wielkiej Brytanii.
Klub poinformował, że w tak krótkim terminie nie było możliwości uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii dla obywatela Białorusi. To już drugi przypadek tego lata, kiedy na wyjazdowym meczu zabraknie Szkurina w kadrze meczowej z powodów politycznych.
Kadra Legii na mecz w Szkocji:
Bramkarze: (3)
27. Gabriel Kobylak
1. Kacper Tobiasz
50. Wojciech Banasik
Obrońcy: (9)
4. Marco Burch
55. Artur Jędrzejczyk
3. Steve Kapuadi
23. Patryk Kun
13. Arkadiusz Reca
30. Petar Stojanović
19. Ruben Vinagre
7. Paweł Wszołek
24. Jan Ziółkowski
Pomocnicy: (8)
8. Rafał Augustyniak
21. Wahan Biczachczjan
22. Juergen Elitim
67. Bartosz Kapustka
25. Ryoya Morishita
44. Damian Szymański
53. Wojciech Urbański
20. Jakub Żewłakow
Napastnicy: (3)
9. Migouel Alfarela
18. Jean-Pierre Nsame
26. Mileta Rajović