Koszykówka

26 sierpnia spacer z koszykarzami Legii po Pradze

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy wtorek, 26 sierpnia, kibice Legii będą mieli wyjątkową okazję poznać cały zespół koszykarskiej Legii Warszawa podczas wyjątkowego spaceru po Warszawie.









Ten rozpocznie się o godzinie 18:00, a przeprowadzony zostanie przez ekipę "Po warszawsku". Na spacerze poznamy historię warszawskiej Pragi, zajrzymy na kultową koszykarską miejscówkę, a po drodze będzie czas na rozmowy z zawodnikami koszykarskiej Legii Warszawa. Zapraszamy serdecznie do udziału w spacerze. Startujemy o 18:00 z placu Konesera.



