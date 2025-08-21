Koszykówka
26 sierpnia spacer z koszykarzami Legii po Pradze
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W najbliższy wtorek, 26 sierpnia, kibice Legii będą mieli wyjątkową okazję poznać cały zespół koszykarskiej Legii Warszawa podczas wyjątkowego spaceru po Warszawie.
Ten rozpocznie się o godzinie 18:00, a przeprowadzony zostanie przez ekipę "Po warszawsku". Na spacerze poznamy historię warszawskiej Pragi, zajrzymy na kultową koszykarską miejscówkę, a po drodze będzie czas na rozmowy z zawodnikami koszykarskiej Legii Warszawa. Zapraszamy serdecznie do udziału w spacerze. Startujemy o 18:00 z placu Konesera.