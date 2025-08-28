Lasyk sędzią meczu z Cracovią
Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 7. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Sławomir Kowalewski, sędzią technicznym będzie Maciej Kuropatwa, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Krzysztof Myrmus.
Obsada sędziowska 7. kolejki:
Arka Gdynia - Wisła Płock: Paweł Malec (Łódź)
GKS Katowice - Radomiak Radom: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce: Wojciech Myć (Lublin)
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: Sebastian Krasny (Kraków)
Górnik Zabrze - Motor Lublin: Damian Kos (Gdańsk)
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk: Piotr Rzucidło (Warszawa)
Lech Poznań - Widzew Łódź: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Cracovia - Legia Warszawa: Piotr Lasyk (Bytom)
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Bartosz Frankowski (Toruń)