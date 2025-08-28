Piotr Lasyk - fot. Woytek / Legionisci.com
Lasyk sędzią meczu z Cracovią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 7. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Sławomir Kowalewski, sędzią technicznym będzie Maciej Kuropatwa, a w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Krzysztof Myrmus.



Obsada sędziowska 7. kolejki:
Arka Gdynia - Wisła Płock: Paweł Malec (Łódź)
GKS Katowice - Radomiak Radom: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce: Wojciech Myć (Lublin)
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: Sebastian Krasny (Kraków)
Górnik Zabrze - Motor Lublin: Damian Kos (Gdańsk)
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk: Piotr Rzucidło (Warszawa)
Lech Poznań - Widzew Łódź: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Cracovia - Legia Warszawa: Piotr Lasyk (Bytom)
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Bartosz Frankowski (Toruń)


Komentarze (3)

Paco - 32 minuty temu, *.akamaitechnologies.com

Kulturalnie nie da się opisać wyczynów tego sędziego

Żmija - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

No to pograne…

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

To pograne

