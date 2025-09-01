Futsal

Wygrana na start sezonu. Futsal Świecie 3-4 Legia Warszawa

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 20:07 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z beniaminkiem, Futsalem Świecie 4-3. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 7 września o godz. 18, na wyjeździe z Widzewem Łódź.









Już pierwszy kontakt gospodarzy z piłką przyniósł im trafienie, którego autorem był Piotr Kaczkowski. Chwilę później sytuację sam na sam zmarnował były legionista, Davidson Silva. W 5. minucie do wyrównania doprowadził Hugo Cardoso Alves, który otrzymał świetne podanie z prawej strony. W 7. minucie Bartosz Piotrowski musiał mocno się wykazać, ale zdołał wybić piłkę na rzut rożny. W 11. minucie z najbliższej odległości do siatki trafił Eric Sylla. Legioniści wykonywali rzut wolny po przewinieniu właśnie na tym zawodniku, Henri Alamikkotervo zagrał na prawą stronę, stamtąd nastąpiło zagranie tuż przed bramkę, które wykończył Sylla. W 19. minucie Alamikkotervo uderzył mocno z dystansu, jednak bramkarz nie dał się zaskoczyć.



Na początku drugiej połowy wreszcie wstrzelił się Alamikkotervo, który świetnie uderzył z dystansu. Chwilę później na bramkę Legii uderzył Krzysztof Elsner, a Możejko trafił do własnej siatki przy próbie zablokowania tego strzału. Dosłownie chwilę później na 4-2 trafił Hugo Cardoso Alves, który tuż po tym doznał urazu. W 30. minucie celnie uderzał Priori, jednak dobrze spisał się bramkarz. W 35. minucie gospodarze wykonywali przedłużony rzut karny, po tym jak zespół Legii zanotował szóste przewinienie. Karol Czyszek wziął bardzo długi rozbieg, z połowy boiska i... trafił prosto w interweniującego Tomasza Warszawskiego. W 37. minucie bramkę na 3-4 zdobył Bartłomiej Piórkowski. Na niespełna 2 minuty przed końcem gospodarze mieli kolejny przedłużony rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Piórkowski, ale i on przegrał pojedynek z Warszawskim. Po tej akcji trener Futsalu Świecie zdecydował się na wycofanie bramkarza.



Futsal Świecie 3-4 (1-2) Legia Warszawa

1-0 - 0:29 Piotr Kaczkowski

1-1 - 4:35 Hugo Cardoso Alves

1-2 - 10:26 Eric Sylla

1-3 - 23:29 Henri Alamikkotervo

2-3 - 23:37 Mykyta Możejko (sam.)

2-4 - 24:00 Hugo Cardoso Alves

3-4 - 36:28 Bartłomiej Piórkowski



Świecie: 77. Bartosz Piotrowski, 2. Piotr Kaczkowski, 97. Davidson Silva, 92. Marcin Mrówczyński, 99. Matheus Inacio da Silva

rezerwa: 22. Daniel Semrau, 7. Bartłomiej Piórkowski, 10. Karol Czyszek, 11. Mateusz Komur, 12. Szymon Kocieniewski, 13. Maciej Żurek, 17. Krzysztof Elsner, 95. Oliver Zaręba



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 20. Władysław Tkaczenko, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Cardoso Alves, 15. Felipe Castaneda Corrales, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori

trener: Jussi Nystrom



żółte kartki: Priori, Możejko, Sylla



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

