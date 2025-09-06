Reprezentacja
U-18: Polska 2-2 Ukraina. Grali legioniści
Reprezentacja Polski do lat 18 zremisowała 2-2 (1-0) z reprezentacją Ukrainy do lat 17 w ramach rozgrywanego w Chorwacji turnieju towarzyskiego. W wyjściowym składzie znalazł się Pascal Mozie, który spędził na boisku 60 minut. W 60. minucie na murawie pojawił się Mateusz Lauryn. Z kolei w kadrze Ukrainy pełny mecz zagrał Denys Stolarenko.
U-18: Polska 2-2 (1-0) Ukraina U-17
Filip Skorb 38, 53 - Kiriłł Serdiuk 48, 69
Polska U-18: 12. Hubert Charuży - 23. Jakub Zawadzki (53, 19. Jakub Ligocki), 4. Daniel Ciesielski (75, 2. Mateusz Cegliński), 17. Bryan De Jongh (60, 3. Mateusz Lauryn), 5. Marcel Ślusar (75, 20. Wojciech Rezacz), 13. Krystian Rostek (60, 16. Ksawery Semik) - 21. Antoni Burkiewicz (75, 8. Adam Ciućka), 15. Pascal Mozie (60, 11. Tymoteusz Gmur), 10. Sammy Dudek (75, 6. Mateusz Leniart), 18. Jarosław Czerwik - 9. Filip Skorb (60, 7. Wojciech Szymczak)
Ukraina U-17: (skład wyjściowy) 1. Denys Stolarenko - 10. Nazar Smotryćkyj, 13. Bohdan Łewyćkyj, 4. Markijan Panczyszyn, 21. Denys Płaminśkyj, 25. Denys Hordiejew, 9. Stanisław Szukałowycz, 8. Jewhenij Wołoszko, 20. Andrij Hamzyk, 17. Jarosław Kożuszko, 11. Adam Huram