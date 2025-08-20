Josh Mulligan: Przyszedłem do klubu, żeby grać w takich meczach

REKLAMA
– To był główny powód, dla którego zdecydowałem się dołączyć do tego klubu – żeby grać w takich meczach. Do tej pory cieszyłem się każdym występem, a jutro czeka mnie kolejne wielkie wyzwanie. Jestem bardzo podekscytowany. Takie okazje nie zdarzają się często, dlatego trzeba je maksymalnie wykorzystać - mówi przed czwartkowym meczem z Legią Warszawa pomocnik Hibernian FC, Josh Mulligan.



- Zespoły w europejskich pucharach są bardzo wymagające. Na pewno nie będzie to „towarzyska” piłka, tylko prawdziwa walka. Czeka nas trudny, ale dobry mecz.

- Od pierwszego dnia wiedziałem, iż podjąłem dobrą decyzję o transferze do Hibs. Od samego początku czuję się tu świetnie i naprawdę cieszę się każdą chwilą. To większy klub, z większą presją, ale od początku chłopaki i sztab byli wobec mnie bardzo w porządku. Styl gry jest nowy, ale szybko się w niego wciągnąłem i naprawdę mi się podoba. – Europejskie mecze były ogromnym magnesem. Poza tym pamiętałem rywalizację z Hibs z poprzedniego sezonu. Graliśmy z nimi dwa razy – w jednym spotkaniu zaczęli bardzo mocno i pomyślałem: „To może być ciężki mecz”. A u siebie na Easter Road rozbili nas 4-0. Pomyślałem wtedy, że to jedna z najlepszych drużyn, z jakimi grałem poza Old Firm. I że chciałbym być częścią takiego zespołu.

– Wsparcie kibiców jest dla mnie ogromnie ważne. Chcę, żeby byli zadowoleni z mojej gry i żeby co tydzień śpiewali na trybunach. Ich obecność bardzo nam pomaga, szczególnie w meczach europejskich. Ostatnio w dogrywce dodali nam ogromnej energii. To naprawdę wielka siła tego klubu. Ostatnie mecze europejskie były chyba najlepszymi, w jakich brałem udział. Kibice byli niesamowici, mam nadzieję, że zawsze tak będzie.

– Awans do fazy grupowej europejskich pucharów to większa ekspozycja, rywalizacja z lepszymi drużynami, większa rozpoznawalność. Mam nadzieję, że w dwóch najbliższych meczach uda nam się osiągnąć dobry wynik i zapisać trochę historii dla Hibs.


