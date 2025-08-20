Konferencja prasowa

Gray: Napiszmy historię na nowo

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 15:07 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Z perspektywy finansowej to jedne z najważniejszych spotkań w historii. Od pierwszego dnia przygotowań do sezonu wiedzieliśmy, że jeśli chcemy zakwalifikować się do fazy grupowej europejskich rozgrywek – co nigdy wcześniej w historii Hibernianu się nie udało – musimy podjąć ogromny wysiłek. I taka właśnie była moja pierwsza wiadomość do zawodników: napiszmy historię na nowo. Przeszliśmy przez trudne mecze i wymagające testy, a teraz czeka nas ostatnia przeszkoda. Im bliżej celu, tym trudniej, ale też bardziej ekscytująco dla całego klubu, kibiców i zawodników - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener Hibernian FC, David Gray.









- Myślę, że to jest mentalnie najważniejsze wyzwanie w mojej karierze. Sama ranga meczu i to, co jest stawką – możliwość gry w Europie do Bożego Narodzenia, wielkie mecze, pełne trybuny Easter Road – to jest coś wyjątkowego. Dwa razy z rzędu mieliśmy już komplet publiczności, jutro spodziewam się trzeciego. To doświadczenie, w którym chcemy się sprawdzać. Od kilku lat brakowało nam konsekwencji i regularnych dobrych występów, ale teraz zespół pokazuje wysoką formę i powtarzalność.



- Staram się, by przekaz do piłkarzy był prosty: to nadal 11 na 11, gramy dwumecz, więc trzeba być przygotowanym na długą walkę. Szczególnie ważne jest dobre rozpoczęcie u siebie – musimy wykorzystać atut własnego stadionu. W poprzednich rundach zaczynaliśmy na wyjeździe i tam kluczowe było uciszenie publiczności rywali. Teraz musimy dać naszym kibicom energię od pierwszych minut.



- Legia to bardzo mocna drużyna. W poprzednim sezonie dotarli aż do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie odpadli z Chelsea. Grają agresywnie, świetnie pressują. Czeka nas bardzo wymagający dwumecz. Ale jeśli utrzymamy poziom, który prezentowaliśmy w ostatnich tygodniach, wiemy, że sami również jesteśmy klasowym zespołem. Szczególnie początek meczu z Partizanem na wyjeździe pokazał, że potrafimy narzucić swój styl nawet w trudnych warunkach. Mentalność tej drużyny bardzo się zmieniła – zawodnicy wierzą, że mogą rywalizować z każdym. Rywalizacja o miejsce w składzie też jest zdrowa, co mnie cieszy jako trenera.



- Po świetnym występie i wyniku w weekend drużyna czuje się pewnie, a teraz możemy w pełni skoncentrować się na tym wyzwaniu, bo nie mamy żadnego meczu pomiędzy. To ogromna szansa, wielkie spotkanie, ale i bardzo trudny test.

