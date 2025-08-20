Bilety na mecz z Radomiakiem

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 15:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

14 września o godzinie 14:45 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 8. kolejki Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 22 sierpnia o godz. 15:00. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.



