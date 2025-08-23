2025-08-23 | Monika Stankiewicz (z lewej)
Finał debla Stankiewicz w Verbier

Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz wzięła udział w turnieju ITF W35 w Verbier.

Wyniki legionistki:
I runda: Monika Stankiewicz - Melisa Ercan (Australia) 6-3, 2-6, 6-4
II runda: Monika Stankiewicz - Dalila Spiteri (Włochy) 2-6, 2-6

I runda: Monika Stankiewicz/Rositsa Dencheva (Bułgaria) - Alina Granwehr/Anina Lanz (Szwajcaria) 6-2, 6-3
1/4 finału: Stankiewicz/Dencheva (Bułgaria) - Zuzanna Pawlikowska/Diana Marcinkevica (Łotwa) 4-6, 7-5, 11-9
1/2 finału: Stankiewicz/Dencheva - Anastasia Bertacchi (Włochy)/Melisa Ercan (Australia) w.o.
Finał: Stankiewicz/Dencheva - Tiphanie Lemaitre (Francja)/Tina Nadine Smith (Australia) 7-6(3), 3-6, 5-10







