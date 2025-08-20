Juergen Elitim - fot. Woytek / Legionisci.com
Elitim: Jesteśmy gotowi

- Jeśli chodzi o doświadczenie w grze z zespołami brytyjskimi, to nie mam go zbyt wiele. W zeszłym sezonie graliśmy z Chelsea, ale oczywiście wiemy, gdzie teraz jesteśmy. Znamy brytyjski styl gry, znamy także Hibernian i jesteśmy gotowi, by się z nimi zmierzyć. Jesteśmy podekscytowani możliwością gry. Już widzimy, jaka jest atmosfera na stadionie – naprawdę świetna. Na szczęście jesteśmy do tego przyzwyczajeni również w Polsce, na naszym stadionie, więc na pewno będziemy się tym cieszyć. To będzie trudny mecz i mamy nadzieję, że uda nam się awansować - mówi przed meczem z Hibernian FC Juergen Elitim.



- Ostatnio miałem problemy zdrowotne. Na szczęście dzięki sztabowi wszystko zostało już rozwiązane. Jestem w 100% gotowy do gry. Ostateczna decyzja należy jednak do trenera – zobaczymy jutro. To wspaniałe uczucie grać w takich meczach. Uwielbiamy takie spotkania i jesteśmy przyzwyczajeni do walki na tym etapie rozgrywek. Mam nadzieję, że dla mnie i dla klubu będzie to trzeci rok z rzędu w europejskich pucharach.


