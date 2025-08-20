fot. Woytek / Legionisci.com
Legia trenowała na Easter Road Stadium

Legia Warszawa przeprowadziła ostatni trening przed czwartkowym starciem Ligi Konferencji. Zajęcia na stadionie Easter Road rozpoczęły się po godzinie 19 czasu lokalnego, wzięło w nich udział 23 zawodników. Warunki atmosferyczne w Szkocji sprzyjają grze w piłkę - temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza, wieje delikatny wiatr, a opady nie są przewidywane.



Drużyna trenowała na charakterystycznym obiekcie Hibernianu, który składa się z czterech osobnych trybun połączonych bez narożników. Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla mediów - piłkarze przeprowadzili wówczas rozgrzewkę pod okiem dyrektora sportowego Michała Żewłakowa oraz dyrektora technicznego Frediego Bobicia.

Mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji między Hibernian FC a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godzinie 21:00 w Edynburgu.

