Legia trenowała na Easter Road Stadium

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 21:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przeprowadziła ostatni trening przed czwartkowym starciem Ligi Konferencji. Zajęcia na stadionie Easter Road rozpoczęły się po godzinie 19 czasu lokalnego, wzięło w nich udział 23 zawodników. Warunki atmosferyczne w Szkocji sprzyjają grze w piłkę - temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza, wieje delikatny wiatr, a opady nie są przewidywane.









Drużyna trenowała na charakterystycznym obiekcie Hibernianu, który składa się z czterech osobnych trybun połączonych bez narożników. Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla mediów - piłkarze przeprowadzili wówczas rozgrzewkę pod okiem dyrektora sportowego Michała Żewłakowa oraz dyrektora technicznego Frediego Bobicia.



Mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji między Hibernian FC a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godzinie 21:00 w Edynburgu.

