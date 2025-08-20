Transfery

Legia zainteresowana skrzydłowym Hibernian FC

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 21:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / goal.pl

Głównym priorytetem transferowym Legii Warszawa po sprowadzeniu napastnika i defensywnego pomocnika jest pozycja skrzydłowego. Według informacji portalu Goal.pl stołeczna drużyna jest zainteresowana sprowadzeniem 26-letniego skrzydłowego, Eli'ego Youana. Francuz jest obecnie zawodnikiem... Hibernian FC, z którym warszawski zespół zmierzy się w 4. rundzie el. Ligi Konferencji.









- Oczywiście, to że jest to piłkarz rywala to przypadek, bo Francuz miał trafić na celownik Legii jeszcze zanim los skojarzył ze sobą te dwie drużyny. A co to za piłkarz? Ma 26 lat i jest bardzo szybki. Potrafi też dryblować i ma bardzo dobrą technikę. Słowem, wypisz wymaluj profil jakiego szuka Legia. Rozmawialiśmy z kilkoma osobami, które znają go z boiska i zgodnie mówią, że na skrzydle Legii robiłby różnicę (...) Wracając do poszukiwań stołecznego klubu na tę pozycję, to z kilku źródeł usłyszeliśmy, że za takiego gracza Legia jest w stanie zapłacić kilkaset tysięcy euro, a proponowana pensja to około 400 tysięcy euro netto rocznie - możemy przeczytać na goal.pl.



Youan jest wychowankiem francuskiego FC Nantes, w którym zadebiutował i rozegrał 6 spotkań w Ligue 1. Swoją karierę kontynuował w szwajcarskim FC Sankt Gallen i belgijskim KV Mechelen, skąd w sezonie 2022/23 trafił na wypożyczenie do szkockiej drużyny. W 37 meczach skrzydłowy zdobył 9 bramek i 7 asyst, a zespół z Edynburga zdecydował się wykupić go na stałe za nieco ponad pół miliona euro. W sezonie 2023/24 poprawił swoje liczby, zdobywając 10 bramek i tyle samo asyst w 43 występach. Nieco mniej udany dla niego był poprzedni sezon, w którym wystąpił tylko w 15 meczach (932 minuty), strzelając 2 gole i dokładając dwie asysty. Obecny sezon również rozpoczął w barwach Hibernian FC, wystąpił w 6 z 7 meczów, jednak we wszystkich z nich pojawiał się tylko z ławki rezerwowych. Zdobył bramkę w ligowym spotkaniu z Kilmarnock FC i asystę w rewanżowym meczu z FC Midtjylland. Portal transfermarkt wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Francji na 1,5 miliona euro. Jego kontrakt ze szkockim zespołem wygasa z końcem maja 2026 roku.



