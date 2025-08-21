Transfery

Alfarela na celowniku Molde

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 10:29 źródło: pilkanozna.pl

Wczoraj informowaliśmy, że w Legii Warszawa jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego może dojść do wielu ruchów wychodzących. Dziś PiłkaNozna.pl informuje, że jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Łazienkowską jest Migouel Alfarela.









Francuz wzbudza zainteresowanie norweskiego Molde FK, czyli niedawnego rywala Legii z Ligi Konferencji. Od dawna wiadomo, że Alfarela chciałby otrzymać szansę gry napozycji numer 9 lub 10, ale Edward Iordanescu nie widzi tam dla niego miejsca, więc zawodnik nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w stołecznym klubie.



Do tej pory Alfarela rozegrał w Legii 31 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty.





