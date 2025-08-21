Migouel Alfarela - fot. Mishka / Legionisci.com
Alfarela na celowniku Molde

źródło: pilkanozna.pl

Wczoraj informowaliśmy, że w Legii Warszawa jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego może dojść do wielu ruchów wychodzących. Dziś PiłkaNozna.pl informuje, że jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Łazienkowską jest Migouel Alfarela.



Francuz wzbudza zainteresowanie norweskiego Molde FK, czyli niedawnego rywala Legii z Ligi Konferencji. Od dawna wiadomo, że Alfarela chciałby otrzymać szansę gry napozycji numer 9 lub 10, ale Edward Iordanescu nie widzi tam dla niego miejsca, więc zawodnik nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w stołecznym klubie.

Do tej pory Alfarela rozegrał w Legii 31 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty.

SONDACzy Legia wyeliminuje Hibernian FC?



Komentarze (9)

R - 34 minuty temu, *.strzyzowski.net

No tak zawodnik m, który może kiwnąć i strzelić a i mieć ładną asystę pogonić tak a zostawić kur.... Kunów chodynow itp i same drewna ? Guala oddali za czapkę gruszek. Był jaki był ale zobaczymy ilu zawodników się zbliży do liczb guala z tamtego sezonu! To jest myślenie właśnie . To samo wszyscy chcieli odejścia josue i co ? Kapustka wielki lider gdzie piłki stojącej nie może dokopać? Kun za te pieniądze nie wstaje z ławki? Że mnie będzie lepszy pożytek za 1/3 jego pensji. Urbański? Szkoda słów i jeszcze wielu innych jest.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl

Po paru przebłyskach wrocil do swojej dyspozycji sprzed roku.

odpowiedz
e(L)zone - 52 minuty temu, *.interkam.pl

W Molde grają dwoma napastniakmi dużym i mniejszym.Pasowałby tam.

odpowiedz
Miodulski musi odejść - 57 minut temu, *.110.74

Odejść to musi szkodnik Miodulski!

odpowiedz
e(L)zone - 59 minut temu, *.126.159

Nie puszczać poniżej 4 mln euro.

odpowiedz
Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.235.83

Puszczać ogóra bez żalu.

odpowiedz
Krzeszczu 2.0 - 58 minut temu, *.216.132

@Krzeszczu: 💩💩💩

odpowiedz
Kaktus - 40 minut temu, *.centertel.pl

@Krzeszczu:
To samo pisałeś o Nsane.
To nasz jedyny obecnie napastnik do kombinacyjne go grania. Oprócz niego mamy trzech wysokich i surowych technicznie.

odpowiedz
Krzeszczu - 27 minut temu, *.bredband2.com

@Kaktus: nie, nie pisalem. A ty niestety jestes kolejnym frajerem ktory daje sie prowokowac gownianemu podszywaczowi. To zwykly internetowy troll a aty lykasz wszystko jak pelikan.
Przykro mi.
Osobiscie przestalem sie wypowiadac na tym forum ktore tak tragicznie zeszlo na psy, min dzieki tym/takim gownianym podszywaczom.

odpowiedz
