Powołania dla legionistów do kadr U-18 i U-19

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 11:21 źródło: 90minut.pl

Ogłoszono powołania do reprezentacji Polski U-18 i U-19. W kadrze znaleźli się Mateusz Lauryn i Pascal Mozie, a także wypożyczeni do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Mateusz Szczepaniak i Jakub Adkonis oraz wypożyczony do Pogoni Siedlce Jakub Zbróg.









Powołania U-19

PZPN ogłosił listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 19 na turniej towarzyski w Słowenii, w ramach którego "biało-czerwoni" zmierzą się z Wyspami Owczymi (3 września), Słowenią (6 września) i Azerbejdżanem (9 września). W kadrze znaleźli się wypożyczeni z Legii Warszawa Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis oraz Jakub Zbróg.



Kadra:

Fabian Bzdyl (Cracovia), Dominik Sarapata (FC København, Dania), Bartosz Kriegler (GKS Jastrzębie), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kornel Miściur (Liverpool FC, Anglia), Mateusz Książek (ŁKS Łódź), Bright Ede (Motor Lublin), Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Dawid Szwiec (Polonia Bytom), Michał Perchel (Puszcza Niepołomice), Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz), Michał Synoś (Stal Rzeszów), Dominik Gujda (Stal Rzeszów), Antoni Klukowski (Widzew Łódź), Bartosz Borowski (Wisła Płock), Kamil Nowogoński (Zagłębie Lubin).





Powołania U-18

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 18 Radosław Sobolewski ogłosił listę powołanych zawodników na zgrupowanie selekcyjne i towarzyski turniej, który odbędzie się w Chorwacji w dniach 2-9 września. Podczas niego "biało-czerwoni" zmierzą się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (3 września, 15:00, Čakovec), Belgią (6 września, 17:00, Podturen) i Koreą Południową (9 września, 11:30, Lučko).



Kadra:

Igor Tyjon (Blackburn Rovers FC, Anglia), Filip Skorb (Celtic FC, Szkocja), Mikołaj Czerniatowicz (Escola Varsovia Warszawa), Hubert Charuży (FC Porto, Portugalia), Bryan De Jongh (FC Utrecht, Holandia), Marcel Ślusar (Hertha BSC, Niemcy), Kacper Minuczyc (Korona Kielce), Karol Delikat (Lech Poznań), Sammy Dudek (Lech Poznań), Tymoteusz Gmur (Lech Poznań), Eryk Śledziński (Lech Poznań), Mateusz Lauryn (Legia Warszawa), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Jakub Zawadzki (Pogoń Szczecin), Filip Karmelita (Raków Częstochowa), Daniel Ciesielski (Sporting Clube de Portugal, Portugalia), Mateusz Leniart (Stal Rzeszów), Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Adam Ciućka (Śląsk Wrocław), Krystian Rostek (Śląsk Wrocław), Jarosław Czerwik (Unia Skierniewice), Jakub Zieliński (VfL Wolfsburg, Niemcy).

