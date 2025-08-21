fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Obsada sędziowska 6. kolejki Ekstraklasy

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył sędziów do prowadzenia meczów 6. kolejki Ekstraklasy, które zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia - 25 sierpnia. Zaplanowane pierwotnie na niedzielę spotkanie pomiędzy Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok zostało przełożone na inny termin.



Obsada sędziowska 6. kolejki:
Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Damian Kos (Gdańsk)
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin: Łukasz Kuźma (Białystok)
Korona Kielce - Motor Lublin: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Górnik Zabrze - GKS Katowice: Szymon Marciniak (Płock)
Piast Gliwice - Cracovia: Wojciech Myć (Lublin)
Lechia Gdańsk - Arka Gdynia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Wisła Płock - Zagłębie Lubin: Karol Arys (Szczecin)


