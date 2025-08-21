Transfery
Wraca temat Capity
Jak poinformował dziennikarz Sebastian Staszewski, wraca temat transferu Capity do Legii Warszawa. Stołeczny zespół sondował możliwość pozyskania 23-letniego skrzydłowego z Radomiaka Radom już w czerwcu.
Teraz temat wrócił. "W ostatnich dwóch tygodniach odbyła się co najmniej jedna rozmowa dotycząca ewentualnego transferu Capity. Dyrektor Michał Żewłakow kontaktował się z ludźmi z Radomia, pytając o cenę tego zawodnika. Nie wiem nic na temat ewentualnych negocjacji, ale na pewno sondowano możliwość transferu i cenę" - informuje dziennikarz. Radomiak oczekuje za piłkarza ok. 1,5 mln euro, a wcześniej odrzucił ofertę z Gaziantepu, opiewającą na 600 tys. euro plus bonusy.
W obecnym sezonie Capita wystąpił w 4 meczach Radomiaka, w poprzednim sezonie zagrał 17 razy i strzelił 6 bramek, z czego 2 w spotkaniach z Legią.