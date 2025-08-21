Wraca temat Capity

Teraz temat wrócił. "W ostatnich dwóch tygodniach odbyła się co najmniej jedna rozmowa dotycząca ewentualnego transferu Capity. Dyrektor Michał Żewłakow kontaktował się z ludźmi z Radomia, pytając o cenę tego zawodnika. Nie wiem nic na temat ewentualnych negocjacji, ale na pewno sondowano możliwość transferu i cenę" - informuje dziennikarz. Radomiak oczekuje za piłkarza ok. 1,5 mln euro, a wcześniej odrzucił ofertę z Gaziantepu, opiewającą na 600 tys. euro plus bonusy. W obecnym sezonie Capita wystąpił w 4 meczach Radomiaka, w poprzednim sezonie zagrał 17 razy i strzelił 6 bramek, z czego 2 w spotkaniach z Legią.

Jak poinformował dziennikarz Sebastian Staszewski, wraca temat transferu Capity do Legii Warszawa. Stołeczny zespół sondował możliwość pozyskania 23-letniego skrzydłowego z Radomiaka Radom już w czerwcu.

e(L)zone - 39 minut temu, *.interkam.pl Brać Douglasa Owusu z Radnik Surdulica, chłopak wymiata,a nie jakieś Kapity, Milety srety bzdety. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 43 minuty temu, *.plus.pl Do tego kontuzjowany, poza tym dziennikarzy na napisała, że sondowanie w czerwcu, a nie wie czy prowadzą teraz rozmowy, więc się nie podniecajcie - dla Legii jest przewidziany szrot, który grał w 2 lidze portugalskiej jako rezerwowy z przerwami na kontuzję i dwoma występami w najwyższej ligi w danym kraju....10 lat temu odpowiedz

majusL@legionista.com - 45 minut temu, *.174.42 Bez żartów!! Tyle kasy za ogóra pokroju chodyny i kuna. No serio?? Co wy robicie z tym Klubem?? Ludzie, ogarnięcie się !!! odpowiedz

Twitter - 51 minut temu, *.com.pl Za 600 euro też bym odrzucił 😉 odpowiedz

dżonny - 53 minuty temu, *.orange.pl ten zawodnik podobnie jak Wahan nie pasuje do Legii odpowiedz

majusL@legionista.com - 44 minuty temu, *.174.42 @dżonny: dokładnie. Za wysokie progi na Legię. Czy tylko Kibice to wiedza?? odpowiedz

e(L)zone - 53 minuty temu, *.38.10 Brać Joshua Bohui z francuskiego Wasquehal mega kocur lewy skrzydłowy, ale może też ukąsić z ataku. Ex Manchester Utd i młodzieżowa reprezentacja Angli. Powinni go puścić za około 400k euro. Lepiej niż za przereklamowanego Capitę. Czy Mioduski z Żewłakowem i Bobiczem już działają w temacie? odpowiedz

Mati - 55 minut temu, *.proneteus.pl I to dobry Temat !! odpowiedz

Legia sk-ce - 56 minut temu, *.vectranet.pl Brać goooooooooooo odpowiedz

