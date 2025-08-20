Ekstraliga U17: Legia U16 7-1 Znicz
Legioniści z rocznika 2010 wspomaganie przez kilku młodszych kolegów zainaugurowali w środę rozgrywki ligowe w starszej kategorii wiekowej, w mazowieckiej Ekstralidze U17.
Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 7-1(4-1) Znicz Pruszków U17.
Gole:
1-0 4 min. Bartosz Przybyłko (as. Filip Kwiecień)
2-0 16 min. Filip Kwiecień (as. Aleks Rzepkowski)
3-0 35 min. Dawid Rodak (as. Marek Suchodół)
4-0 38 min. Bruno Jędrej - gol samobójczy (as. Marek Suchodół)
4-1 42 min. Olgierd Wendt (karny po faulu Maćkowiaka)
5-1 50 min. Bartosz Przybyłko (as. Adrian Pućka)
6-1 80 min. Aleksander Badowski (as. Xavier Dąbkowski)
7-1 85 min. Xavier Dąbkowski (as. Aleksander Badowski)
Legia: Stanisław Kwiatkowski - Mikołaj Maćkowiak Ż (55' Olivier Pruszyński), Marek Suchodół, Igor Lechecki (68' Jan Szybicki) - Aleks Rzepkowski (68' Aleksander Badowski), Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak (62' Filip Reszka [11]), Jarosław Kuc - Bartosz Przybyłko (55' Aleks Szybalski [11]), Adrian Pućka (62' Mateusz Pawłowski), Filip Kwiecień (78' Antoni Błoński). Rezerwa: Błażej Ślazyk (br), Artur Szmyt.
Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki