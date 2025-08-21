Reprezentacja
U-17: Legioniści powołani na turniej o Puchar Syrenki
PZPN ogłosił listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski U-17 na turniej o Puchar Syrenki. Podczas niego "biało-czerwoni" zmierzą się z Albanią (4 września, godz. 16:00), Rumunią (6 września, godz. 16:00) i Norwegią (9 września, godz. 11:00). Powołania otrzymało dwóch zawodników Legii Warszawa - Jakub Gliwa i Aleksander Wyganowski.
Kadra:
Wiktor Żołneczko (Rekord Bielsko-Biała), Kuba Bochniarz (Pogoń Szczecin), Gabriel Sambou (Chelsea FC, Anglia), Patrick Stachow (Arsenal FC, Anglia), Kacper Cecuła (Cracovia), Aleksander Klimkiewicz (Lech Poznań), Adrian Lis-Zieliński (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), Philip Buchta (Eintracht Frankfurt, Niemcy), Hubert Janyszka (Lech Poznań), Patryk Prajsnar (Lech Poznań), Natan Ława (Pogoń Szczecin), Adam Hańćko (Korona Kielce), Jakub Gliwa (Legia Warszawa), Aleksander Wyganowski (Legia Warszawa), Bartosz Szywała (SK Slavia Praga, Czechy), Zachary Zalewski (Jagiellonia Białystok), Hubert Smyrak (Lech Poznań), Piotr Bartczak (Lech Poznań), Antoni Kapusta (Polonia Warszawa), Maciek Kucharski (Śląsk Wrocław), Kacper Berkowski (Pogoń Szczecin), Marcel Płocica (Górnik Zabrze)