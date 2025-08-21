Bez Biczachczjana w rewanżu z Hibernian

Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 22:34 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 71. minucie pierwszego meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Hibernian FC żółtą kartką za pociągnięcie rywala za koszulkę został Wahan Biczachczjan. Dla Ormianina było to trzecie takie napomnienie w tej edycji eliminacji do europejskich pucharów. To oznacza, że skrzydłowy nie będzie mógł wystąpić w rewanżowym spotkaniu ze Szkotami przy Łazienkowskiej.









Biczachczjan w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich dotychczas rozegranych 12 spotkaniach (691 minut), w tym w 9 w wyjściowej "jedenastce". W eliminacjach do europejskich pucharów zdobył 1 bramkę i 1 asystę.

