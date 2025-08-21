Wahan Biczachczjan - fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Bez Biczachczjana w rewanżu z Hibernian

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 71. minucie pierwszego meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Hibernian FC żółtą kartką za pociągnięcie rywala za koszulkę został Wahan Biczachczjan. Dla Ormianina było to trzecie takie napomnienie w tej edycji eliminacji do europejskich pucharów. To oznacza, że skrzydłowy nie będzie mógł wystąpić w rewanżowym spotkaniu ze Szkotami przy Łazienkowskiej.



Biczachczjan w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich dotychczas rozegranych 12 spotkaniach (691 minut), w tym w 9 w wyjściowej "jedenastce". W eliminacjach do europejskich pucharów zdobył 1 bramkę i 1 asystę.


Komentarze (6)

Bln, - 16 minut temu, *.play.pl

Zmarnował setkę, ale uważam jego występ za bardzo dobry !!!

odpowiedz
M3 - 35 minut temu, *.jmdi.pl

Gdyby strzelił z pięciu metrów, to by nie było stresu na sam koniec. Zawodowi piłkarze...

odpowiedz
Andre as - 46 minut temu, *.play.pl

Za głupotę powinien zapłacić karę

odpowiedz
Mateusz - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

Szkoda bo dużo lepiej wygląda jak Chodyna

odpowiedz
Dariusz - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Dobra wiadomość 🙂

odpowiedz
13 - 1 godzinę temu, *.110.28

Myślałem że wizy do Polski nie dostał 😂😇

odpowiedz
