1700 Szkotów wybiera się na rewanż z Legią

"Hibs", czyli ekipa Hibernian FC, wykupiła wszystkie zamówione bilety na rewanżowe spotkanie z Legią, które odbędzie się 28 sierpnia przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Szkoci pojawią się na naszym stadionie w ok. 1700 osób, a jak zapowiadają, do Warszawy przyleci ich nawet więcej, bowiem nie wszyscy chętni załapali się na wejściówki. W III rundzie w liczniejszym wyjeździe do Belgradu przeszkodziły fanom z Edynburga obchody 150-lecia ich klubu, zaplanowane dokładnie na ten dzień, kiedy rozgrywano mecz z Partizanem.



W obecnym sezonie najliczniej na naszym stadionie pojawiła się ekipa Banika Ostrawa w drugiej rundzie Ligi Europy, obecna w 1463 osób.


