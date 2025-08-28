Podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej LK

W piątek o godzinie 13:00 w Grimaldi Forum w Monaco odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji. Przed losowaniem zespoły zostały podzielone na 6 koszyków - z każdego Legii przypisany zostanie jeden rywal. Kluby nie mogą na tym etapie trafić na inne zespoły z tej samej federacji. Legia znalazła się w koszyku 1, Lech w koszyku 2, Jagiellonia w koszyku 3, a Raków w 5.

Malcz - 21 minut temu, *.centertel.pl Niesamowite jakie są rozjazdy w koszykach. Można trafić np.

Slovan / Shamrock / Omonia / Lincoln / Breidablik / Hamrun



Albo zestaw:





Fiorentina / Crystal Palace / Strasbourg / AEK Ateny / Samsunspor / Hacken odpowiedz

kacperek - 36 minut temu, *.play.pl dawac kibicowsko takie druzyny Dynamo Kijów 23.500 --1. FSV Mainz 05 17.266 ---AEK Ateny 9.500 --Samsunspor 8.780 ---BK Hacken 7.000 odpowiedz

K - 41 minut temu, *.plus.pl Jackiem, sigma, Lincoln, Mainz, crystal palace odpowiedz

Docent16 - 42 minuty temu, *.centertel.pl Czy w fazie grupowej możemy grać z innymi zespołami z Polski? odpowiedz

Fjgh - 38 minut temu, *.play.pl @Docent16: jest to dopuszczalne odpowiedz

Rytm - 45 minut temu, *.centertel.pl Co dają te podziały na koszyki jak i tak z każdego koszyka ma się rywala (ze swojego też)? odpowiedz

e(L)o - 41 minut temu, *.ksiezyc.pl @Rytm: nic odpowiedz

zDo(L)ny - 7 minut temu, *.orange.pl @Rytm: dają to że grasz po meczu z każdym koszykiem, więc każda drużyna mierzy się z podobnym zestawem drużyn. Podobnym w sensie współczynnika. Uczciwe się to nawet wydaje. Jednak fakt, że współczynnik nie daje tu żadnej korzyści. odpowiedz

