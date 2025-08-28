Podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej LK
W piątek o godzinie 13:00 w Grimaldi Forum w Monaco odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji. Przed losowaniem zespoły zostały podzielone na 6 koszyków - z każdego Legii przypisany zostanie jeden rywal. Kluby nie mogą na tym etapie trafić na inne zespoły z tej samej federacji. Legia znalazła się w koszyku 1, Lech w koszyku 2, Jagiellonia w koszyku 3, a Raków w 5.
Koszyki przed losowaniem LK:
Koszyk 1
ACF Fiorentina 62.000
AZ Alkmaar 54.500
Szachtar Donieck 52.000
Slovan Bratysława 33.500
Rapid Wiedeń 32.250
LEGIA WARSZAWA 31.000
Koszyk 2
AC Sparta Praga 29.500
Dynamo Kijów 23.500
Crystal Palace FC 23.039
Lech Poznań 19.000
Rayo Vallecano 18.890
Shamrock Rovers FC 17.875
Koszyk 3
Omonia Nikozja 17.375
1. FSV Mainz 05 17.266
RC Strasbourg 14.618
Jagiellonia Białystok 14.000
NK Celje 14.000
HNK Rijeka 12.000
Koszyk 4
HSK Zrinjski Mostar 10.000
Lincoln Red Imps FC 10.000
Kuopion Palloseura 10.000
AEK Ateny 9.500
Aberdeen FC 9.500
Drita Gnjilane 9.000
Koszyk 5
Breidablik Kopavogur 9.000
Sigma Ołomuniec 8.820
Samsunspor 8.780
Raków Częstochowa 8.000
AEK Larnaka 7.500
KF Shkëndija Tetowo 7.500
Koszyk 6
BK Hacken 7.000
FC Lausanne-Sport 6.725
Universitatea Craiova 6.500
Hamrun Spartans FC 6.000
FC Noah Erywań 5.000
Shelbourne FC 2.993