fot. Decathlon
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej LK

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 13:00 w Grimaldi Forum w Monaco odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji. Przed losowaniem zespoły zostały podzielone na 6 koszyków - z każdego Legii przypisany zostanie jeden rywal. Kluby nie mogą na tym etapie trafić na inne zespoły z tej samej federacji. Legia znalazła się w koszyku 1, Lech w koszyku 2, Jagiellonia w koszyku 3, a Raków w 5.



Koszyki przed losowaniem LK:

Koszyk 1
ACF Fiorentina 62.000
AZ Alkmaar 54.500
Szachtar Donieck 52.000
Slovan Bratysława 33.500
Rapid Wiedeń 32.250
LEGIA WARSZAWA 31.000

Koszyk 2
AC Sparta Praga 29.500
Dynamo Kijów 23.500
Crystal Palace FC 23.039
Lech Poznań 19.000
Rayo Vallecano 18.890
Shamrock Rovers FC 17.875

Koszyk 3
Omonia Nikozja 17.375
1. FSV Mainz 05 17.266
RC Strasbourg 14.618
Jagiellonia Białystok 14.000
NK Celje 14.000
HNK Rijeka 12.000

Koszyk 4
HSK Zrinjski Mostar 10.000
Lincoln Red Imps FC 10.000
Kuopion Palloseura 10.000
AEK Ateny 9.500
Aberdeen FC 9.500
Drita Gnjilane 9.000

Koszyk 5
Breidablik Kopavogur 9.000
Sigma Ołomuniec 8.820
Samsunspor 8.780
Raków Częstochowa 8.000
AEK Larnaka 7.500
KF Shkëndija Tetowo 7.500

Koszyk 6
BK Hacken 7.000
FC Lausanne-Sport 6.725
Universitatea Craiova 6.500
Hamrun Spartans FC 6.000
FC Noah Erywań 5.000
Shelbourne FC 2.993



tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Malcz - 21 minut temu, *.centertel.pl

Niesamowite jakie są rozjazdy w koszykach. Można trafić np.
Slovan / Shamrock / Omonia / Lincoln / Breidablik / Hamrun

Albo zestaw:


Fiorentina / Crystal Palace / Strasbourg / AEK Ateny / Samsunspor / Hacken

odpowiedz
kacperek - 36 minut temu, *.play.pl

dawac kibicowsko takie druzyny Dynamo Kijów 23.500 --1. FSV Mainz 05 17.266 ---AEK Ateny 9.500 --Samsunspor 8.780 ---BK Hacken 7.000

odpowiedz
K - 41 minut temu, *.plus.pl

Jackiem, sigma, Lincoln, Mainz, crystal palace

odpowiedz
Docent16 - 42 minuty temu, *.centertel.pl

Czy w fazie grupowej możemy grać z innymi zespołami z Polski?

odpowiedz
Fjgh - 38 minut temu, *.play.pl

@Docent16: jest to dopuszczalne

odpowiedz
Rytm - 45 minut temu, *.centertel.pl

Co dają te podziały na koszyki jak i tak z każdego koszyka ma się rywala (ze swojego też)?

odpowiedz
e(L)o - 41 minut temu, *.ksiezyc.pl

@Rytm: nic

odpowiedz
zDo(L)ny - 7 minut temu, *.orange.pl

@Rytm: dają to że grasz po meczu z każdym koszykiem, więc każda drużyna mierzy się z podobnym zestawem drużyn. Podobnym w sensie współczynnika. Uczciwe się to nawet wydaje. Jednak fakt, że współczynnik nie daje tu żadnej korzyści.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.