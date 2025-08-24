Najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu odejdzie z Legii!

Legia ma zarobić na transferze 2 mln euro. 28-latek trafił do Legii zimą ubiegłego roku. W sezonie 2024/25 był najlepiej punktującym zawodnikiem w legijnej kanadyjce. Zdobył 14 bramek i dołożył do tego aż 13 asyst. W obecnym sezonie, po zmianie trenera, nie jest tak w wysokiej formie, ale regularnie wybiega na boisko w pierwszej jedenastce. Do tej pory strzelił 1 gola i zanotował 1 asystę. W sumie w barwach Legii wystąpił 78 razy.

Najlepszy zawodnik Legii Warszawa w poprzednim sezonie, Ryoya Morishita jest bliski odejścia do Blackburn Rovers. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, zespół z Championship jest bliski pozyskania Japończyka. Zawodnik pożegnał się już z kolegami z zespołu i uda na testy medyczne do Anglii!

Chooyomooyu - 19 minut temu, *.114.2 Czyli pozbywamy się kolejnych graczy, którzy dawali jakiekolwiek solidne liczby (Mori, Gual, Luqui, wcześniej Josue) w zamian sprowadzając drewniane kloce niegotowe do gry, które nie dają żadnych liczb. Kto będzie strzelał jak dziadek Nsame przestanie? Może Miodulski złodziej osobiście? odpowiedz

Hiszpan - 21 minut temu, *.telnaptelecom.pl Żewłakow robi miejsce dla synka.

To jeszcze z 8 musi sprzedać. odpowiedz

Hiszpan - 22 minuty temu, *.play-internet.pl 2.9 warty . Kontrakt 3 lata a idzie za 2. Kogoś pizgło w dekielek? odpowiedz

(L) - 22 minuty temu, *.jmdi.pl Kretyni... To jeden z filarów Legii. Miewał gorsze chwile ale uważam go za kluczową postać. odpowiedz

Olomanolo - 23 minuty temu, *.play.pl To jest właśnie ten wstrząs w drużynie czy jakoś tak miało być odpowiedz

Hiszpan - 24 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Każdy transfer to możliwość skręcenia kasy. Krąży w palcach złoty pieniądz.

Gual wkurzał ale miał takie liczby o ktorumych Mineta nawet się nie zbliży.

Teraz Morishita i Ziółkowski.

A przychodzi drewniany szrot ważne że wysocy.

Rzygać się chce jak się na to patrzy. NS już zblatowani z Miodem czy będzie jakaś opinia? odpowiedz

Rytm - 26 minut temu, *.centertel.pl W sumie dobrze, bo to nie ten sam zawodnik co sezon temu. Formę zgubił. odpowiedz

ktoś - 29 minut temu, *.play-internet.pl Spoko,przyjdzie za niego jakis szrot z Kosowa,dodatkowo niezgrany z druzyną,bedzie fajnie. odpowiedz

Jednomeczowy protest imienia dwugodzinnego prezydenta Rafaua - 32 minuty temu, *.137.18 Wyprzedaż trwa. To chyba trzeba protest wznowić, nie? Czekam na komunikat od Decyzyjnych! odpowiedz

lucho_83 - 32 minuty temu, *.play.pl 2 mln euro...? Pozbywamy się piłkarzy za czapkę gruszek, a później nie ma pieniędzy by pozyskać kogoś wartościowego... odpowiedz

Loczek - 38 minut temu, *.156.136 2M odpowiedz

Przemo - 41 minut temu, *.centertel.pl Moim zdaniem nie odnajdzie się przy obecnym trenerze, więc bardzo dobry ruch. odpowiedz

Egon - 21 minut temu, *.waw.pl @Przemo:



Byłoby dobrze, żeby ten trener się w Legii odnalazł.



Najlepsi ze słabej drużyny odchodzą, a najsłabsi zostają.

Piłkarze o charakterystyce, którą lubi Iordanescu nic albo niewiele Legii dają.

Facet miał okres przygotowawczy, a teraz, po słabym rozpoczęciu sezonu chce, żeby Żewłakow wymienił mu pół jedenastki.

Czegoś takiego w pełni sezonu jeszcze u nas nie grali.

Modlić się trzeba, żeby Żewłakow w miarę trafił z tymi transferami i nie sugerował się przesadnie żądaniami Iordanescu, bo obawiam się, że to może nie być trener na lata. odpowiedz

bum - 49 minut temu, *.virginm.net Hahahaha!!

Tak jak mówiłem! Pod pretekstem przebudowy zespołu wyprzedaż na maxa!

Mioduski jesteś złodziejem i kłamcą! To już jest tak ochydne dojenie klubu i kłamanie kibiców że głowa mała.

Obrzydliwe....

NIE MA WIELKIEJ LEGII I NIE BĘDZIE Z TYM WŁAŚCICIELEM.

TO JEST PRZEOKRUTNE CO ON WYPRAWIA.

SYF 🤯🤬 odpowiedz

tomiacab - 33 minuty temu, *.centertel.pl @bum: pisałem o tym jak odkupywał udziały od Leśnego, ze z nim jestesmy zgubieni. "co ty pie...sz, bedzie wreszcie się budżet spinał, a nie budowanie na kredyt, bla bla bla..." - mówiłem ku...a że tak będzie odpowiedz

bum - 24 minuty temu, *.virginm.net @tomiacab:

Ja tak samo! Teraz co chwilę tylko potwierdza swoje intencje. Jest bardzo źle...

Nie wyobrażam sobie ci będzie za rok bo po prostu nie wiadomo.

Dno dna odpowiedz

Xxx - 52 minuty temu, *.orange.pl Pod koniec ubiegłego sezonu pomyślałem sobie, że kto by nie odszedł, płakał nie będę bo w zasadzie w obecnej Legii nie ma nikogo takiego. Po 10 meczach obecnego sezonu stwierdzam, że na chwilę obecną (bo nie w ujęciu globalnym, bardziej chodzi o etap sezonu), żal by mi było Wszołka i Nsame. Morishita niby ok, ale bez szału. odpowiedz

Biała s. - 55 minut temu, *.vectranet.pl Od czasów Romanowskiego słyszymy za rok już tuż tuż LM ,nigdy tu nic nie powstanie ,tu jest taka mierna mentalność ,Kudłatego .👎 odpowiedz

YYY - 28 minut temu, *.orange.pl @Biała s.: za Daewoo to nawet mieliśmy albo ją wygrać, albo przynajmniej być w finale ;) (już nie pamiętam) odpowiedz

Mateusz Sucker - 55 minut temu, *.orange.pl Z jednej strony szkoda, bo chłopak wesoły był i liczby jakieś robił. Ale tak naprawdę to ani Faja, ani Iordanecu nie umieli znaleźć dla niego miejsca na boisku.

To, jak się potoczy jego kariera na wyspach i kto go zastąpi pokaże czy Legia na Morim straciła, czy wygrała. odpowiedz

Egon - 57 minut temu, *.waw.pl Rewelacja.



A kto przyjdzie ?

Kolejny 2 metrowy piłkarski kołek, żeby elastyczny jak polny kamień Iordanescu mógł przebierać w koszykarzach, jak w ulęgałkach ?



Morishita, Gual i Luquinhas - trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji kanadyjskiej za zeszły sezon.

Razem zdobyli dla naszego klubu 46 goli oraz zanotowali 25 asyst.

Do tego Oyedele.



Za chwilę pożegnamy Ziółkowskiego, po sezonie zapewne Kapuadiego i Pankova, nie mówiąc już o zapytaniach w sprawie Elitima, któremu również kończy się u nas kontrakt.



Sezon w pełni, a tu cyrk na kółkach.

Co to w ogóle jest ? odpowiedz

e(L)zone - 22 minuty temu, *.interkam.pl @Egon: masz zupełną racje! Poza tym nie lubię transferów typu: bierzemy rezerwowego ze Sparty.Przykłady Charatina z Ferencvarosu,czy Kastratiego z Dinamo Zagrzeb pokazuje,że te kluby dobrych zawodnikow nie oddają,na pewno nie nam,a raczej tych,którzy maja duże deficyty i raczej nie są rozwojowi.Wydaje mi się,że lepiej brać młodszych zawodników,którzy nie przeszli jeszcze tej negatywnej weryfikacji w takich klubach.Ten Kosowianin nie ma jakichś super liczb,raczej mało produktywny zawodnik.Dziwne,że po roku czasu Sparta chce go oddać. odpowiedz

Horg - 59 minut temu, *.play-internet.pl Papa odpowiedz

Horg - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mysle że są w drużynie bardziej niepotrzebni zawodnicy niż nasz samuraj!!! odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl Ciekawe jaka kwota jest na stole za Morishitę? Nie rozmawiał bym z Anglikami poniżej 3 mln. euro. odpowiedz

Venom - 1 godzinę temu, *.netfala.pl What?! Jest teraz w lekkim dołku ale to jest ciągle bardzo dobry zawodnik jak na nasze warunki. To będzie duża strata dla (L). Fakty są takie że odszedł już jeden z najlepszymi liczbami w "kanadyjce" a zaraz odejdzie drugi... odpowiedz

MT28 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No cóż, handel ludźmi kwitnie.

Szkoda Morishity, szkoda Legii.

Dziękujemy i powodzenia... odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 👏💪 odpowiedz

qemp - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl A patrząc ile Blackburn wydaje na transfery i jak "cenią się" nasi włodarze, to nie spodziewałbym się kokosów za niego. Przy tak długim kontrakcie powinien kosztować jakieś 5 mln euro, ale oczywiście nasi "biznesmeni" oddadzą za połowę 😃 odpowiedz

Szpic - 36 minut temu, *.play.pl @qemp: No i już wiadomo za ile chcą oddać Japończyka; nieco ponad 2 mln. euro (poniżej wartości na Transfermarkt czyli 3 mln.) . Czy w tym klubie pozamieniali łeb z ch....m? No i jak tu się nie irytować? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda. Lubię Go i to jak się cieszył na boisku. Będę tęknił. Powodzenia.

. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Patrząc na jego grę w tym sezonie to aż oczy bolą. Ale w tej sytuacji nasuwa mi się kilka pytań: Kto za niego? Za ile? Czy w Legii kiedyś skończy się permanentna przebudowa? Czy ktokolwiek w klubie ma jakakolwiek strategię czy będziemy tak sobie radośnie płynąć? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawe jaka cena. Jak za formę z obecnego czy ubiegłego sezonu? I o ile zaniżona dodatkowo. odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co wy robicie gamonie w gabinetach, o co wy chcecie grać? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Najlepszy pilkarz jednego z najgorszych sezonow Legii, warto dodac. Jesli narzekamy ciagle na slaby sklad, brak mistrzostwa, to nie mozemy plakac, ze odchodza liderzy tej slabej druzyny. Bardzo go lubie, ale w powaznej Legii bylby tylko zmiennikiem albo srednim skrzydlowym. Ja sie ciesze, ze Iordanescu lubi konkretnych pilkarzy, ktorzy maja pasujace do pozycji walory a nie takich, ktorzy moga grac na 3 pozycjach ale na zadnej bardzo dobrze. Spotkalo to Guala, jak sie okazalo, lepiej na tym wychodzimy no teraz spotyka Morishite. Oby ten Kosowianin byl konkretny, strzelal i robil robote na boku. Noi i Mori fajnie trafil. Anglia to zawsze Anglia, klub tez fajny. Powodzenia. odpowiedz

Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl @L: No to jest dobry moment na sprzedaż, bo piłkarz jest pod formą i nieszczególnie pasuje do tego, co w obecnym sezonie gra Legia, a w zeszłym sezonie zrobił wynik, którego może już nigdy nie powtórzyć, bo grał lepiej niż można było oczekiwać. Pytanie, jaka jest cena za niego, bo powinniśmy wykorzystać zeszły sezon w negocjacjach i sprzedać go w miarę drogo. odpowiedz

B. - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @L: jeden z najgorszych sezonów? Ćwierćfinał LKE, zdobycie Pucharu Polski i 4 miejsce w lidze.

To chyba za stary jestem bo pamiętam dużo więcej gorszych niż lepszych. odpowiedz

e(L)zone - 15 minut temu, *.interkam.pl @L: a mnie się wydaje,że gorszy sezon był ten,kiedy walczyliśmy o utrzymanie.Pod względem dochodów był to jeden z lepszych sezonów,gdzie klub zarobił ponad 10 mln e z pucharu biedronki.Trochę mijasz się z prawdą. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Wspaniale, sprzedać najlepszych a zostawić szrot. Ehhh, czy to kiedyś zmieni się na lepsze? Co roku coraz gorzej. Był Luki, Mori, zostanie Kun i Chodyna. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.plus.pl To chyba żart, oddawany wszystkich szybkich, tych którzy potrafili zrobić liczby, a weźmiemy drewniany i wolny szrot - ważne żeby byli wysocy odpowiedz

Giga 79 - 1 godzinę temu, *.telefonica.de 😡😡😤 odpowiedz

