Ryoya Morishita - fot. Mishka / Legionisci.com
Najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu odejdzie z Legii!

źródło: X / Przegląd Sportowy

Najlepszy zawodnik Legii Warszawa w poprzednim sezonie, Ryoya Morishita jest bliski odejścia do Blackburn Rovers. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, zespół z Championship jest bliski pozyskania Japończyka. Zawodnik pożegnał się już z kolegami z zespołu i uda na testy medyczne do Anglii!



Legia ma zarobić na transferze 2 mln euro.

28-latek trafił do Legii zimą ubiegłego roku. W sezonie 2024/25 był najlepiej punktującym zawodnikiem w legijnej kanadyjce. Zdobył 14 bramek i dołożył do tego aż 13 asyst. W obecnym sezonie, po zmianie trenera, nie jest tak w wysokiej formie, ale regularnie wybiega na boisko w pierwszej jedenastce. Do tej pory strzelił 1 gola i zanotował 1 asystę. W sumie w barwach Legii wystąpił 78 razy.


Komentarze (41)

Chooyomooyu - 19 minut temu, *.114.2

Czyli pozbywamy się kolejnych graczy, którzy dawali jakiekolwiek solidne liczby (Mori, Gual, Luqui, wcześniej Josue) w zamian sprowadzając drewniane kloce niegotowe do gry, które nie dają żadnych liczb. Kto będzie strzelał jak dziadek Nsame przestanie? Może Miodulski złodziej osobiście?

odpowiedz
Hiszpan - 21 minut temu, *.telnaptelecom.pl

Żewłakow robi miejsce dla synka.
To jeszcze z 8 musi sprzedać.

odpowiedz
Hiszpan - 22 minuty temu, *.play-internet.pl

2.9 warty . Kontrakt 3 lata a idzie za 2. Kogoś pizgło w dekielek?

odpowiedz
(L) - 22 minuty temu, *.jmdi.pl

Kretyni... To jeden z filarów Legii. Miewał gorsze chwile ale uważam go za kluczową postać.

odpowiedz
Olomanolo - 23 minuty temu, *.play.pl

To jest właśnie ten wstrząs w drużynie czy jakoś tak miało być

odpowiedz
Hiszpan - 24 minuty temu, *.telnaptelecom.pl

Każdy transfer to możliwość skręcenia kasy. Krąży w palcach złoty pieniądz.
Gual wkurzał ale miał takie liczby o ktorumych Mineta nawet się nie zbliży.
Teraz Morishita i Ziółkowski.
A przychodzi drewniany szrot ważne że wysocy.
Rzygać się chce jak się na to patrzy. NS już zblatowani z Miodem czy będzie jakaś opinia?

odpowiedz
Rytm - 26 minut temu, *.centertel.pl

W sumie dobrze, bo to nie ten sam zawodnik co sezon temu. Formę zgubił.

odpowiedz
ktoś - 29 minut temu, *.play-internet.pl

Spoko,przyjdzie za niego jakis szrot z Kosowa,dodatkowo niezgrany z druzyną,bedzie fajnie.

odpowiedz
Jednomeczowy protest imienia dwugodzinnego prezydenta Rafaua - 32 minuty temu, *.137.18

Wyprzedaż trwa. To chyba trzeba protest wznowić, nie? Czekam na komunikat od Decyzyjnych!

odpowiedz
lucho_83 - 32 minuty temu, *.play.pl

2 mln euro...? Pozbywamy się piłkarzy za czapkę gruszek, a później nie ma pieniędzy by pozyskać kogoś wartościowego...

odpowiedz
Loczek - 38 minut temu, *.156.136

2M

odpowiedz
Przemo - 41 minut temu, *.centertel.pl

Moim zdaniem nie odnajdzie się przy obecnym trenerze, więc bardzo dobry ruch.

odpowiedz
Egon - 21 minut temu, *.waw.pl

@Przemo:

Byłoby dobrze, żeby ten trener się w Legii odnalazł.

Najlepsi ze słabej drużyny odchodzą, a najsłabsi zostają.
Piłkarze o charakterystyce, którą lubi Iordanescu nic albo niewiele Legii dają.
Facet miał okres przygotowawczy, a teraz, po słabym rozpoczęciu sezonu chce, żeby Żewłakow wymienił mu pół jedenastki.
Czegoś takiego w pełni sezonu jeszcze u nas nie grali.
Modlić się trzeba, żeby Żewłakow w miarę trafił z tymi transferami i nie sugerował się przesadnie żądaniami Iordanescu, bo obawiam się, że to może nie być trener na lata.

odpowiedz
bum - 49 minut temu, *.virginm.net

Hahahaha!!
Tak jak mówiłem! Pod pretekstem przebudowy zespołu wyprzedaż na maxa!
Mioduski jesteś złodziejem i kłamcą! To już jest tak ochydne dojenie klubu i kłamanie kibiców że głowa mała.
Obrzydliwe....
NIE MA WIELKIEJ LEGII I NIE BĘDZIE Z TYM WŁAŚCICIELEM.
TO JEST PRZEOKRUTNE CO ON WYPRAWIA.
SYF 🤯🤬

odpowiedz
tomiacab - 33 minuty temu, *.centertel.pl

@bum: pisałem o tym jak odkupywał udziały od Leśnego, ze z nim jestesmy zgubieni. "co ty pie...sz, bedzie wreszcie się budżet spinał, a nie budowanie na kredyt, bla bla bla..." - mówiłem ku...a że tak będzie

odpowiedz
bum - 24 minuty temu, *.virginm.net

@tomiacab:
Ja tak samo! Teraz co chwilę tylko potwierdza swoje intencje. Jest bardzo źle...
Nie wyobrażam sobie ci będzie za rok bo po prostu nie wiadomo.
Dno dna

odpowiedz
Xxx - 52 minuty temu, *.orange.pl

Pod koniec ubiegłego sezonu pomyślałem sobie, że kto by nie odszedł, płakał nie będę bo w zasadzie w obecnej Legii nie ma nikogo takiego. Po 10 meczach obecnego sezonu stwierdzam, że na chwilę obecną (bo nie w ujęciu globalnym, bardziej chodzi o etap sezonu), żal by mi było Wszołka i Nsame. Morishita niby ok, ale bez szału.

odpowiedz
Biała s. - 55 minut temu, *.vectranet.pl

Od czasów Romanowskiego słyszymy za rok już tuż tuż LM ,nigdy tu nic nie powstanie ,tu jest taka mierna mentalność ,Kudłatego .👎

odpowiedz
YYY - 28 minut temu, *.orange.pl

@Biała s.: za Daewoo to nawet mieliśmy albo ją wygrać, albo przynajmniej być w finale ;) (już nie pamiętam)

odpowiedz
Mateusz Sucker - 55 minut temu, *.orange.pl

Z jednej strony szkoda, bo chłopak wesoły był i liczby jakieś robił. Ale tak naprawdę to ani Faja, ani Iordanecu nie umieli znaleźć dla niego miejsca na boisku.
To, jak się potoczy jego kariera na wyspach i kto go zastąpi pokaże czy Legia na Morim straciła, czy wygrała.

odpowiedz
Egon - 57 minut temu, *.waw.pl

Rewelacja.

A kto przyjdzie ?
Kolejny 2 metrowy piłkarski kołek, żeby elastyczny jak polny kamień Iordanescu mógł przebierać w koszykarzach, jak w ulęgałkach ?

Morishita, Gual i Luquinhas - trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji kanadyjskiej za zeszły sezon.
Razem zdobyli dla naszego klubu 46 goli oraz zanotowali 25 asyst.
Do tego Oyedele.

Za chwilę pożegnamy Ziółkowskiego, po sezonie zapewne Kapuadiego i Pankova, nie mówiąc już o zapytaniach w sprawie Elitima, któremu również kończy się u nas kontrakt.

Sezon w pełni, a tu cyrk na kółkach.
Co to w ogóle jest ?

odpowiedz
e(L)zone - 22 minuty temu, *.interkam.pl

@Egon: masz zupełną racje! Poza tym nie lubię transferów typu: bierzemy rezerwowego ze Sparty.Przykłady Charatina z Ferencvarosu,czy Kastratiego z Dinamo Zagrzeb pokazuje,że te kluby dobrych zawodnikow nie oddają,na pewno nie nam,a raczej tych,którzy maja duże deficyty i raczej nie są rozwojowi.Wydaje mi się,że lepiej brać młodszych zawodników,którzy nie przeszli jeszcze tej negatywnej weryfikacji w takich klubach.Ten Kosowianin nie ma jakichś super liczb,raczej mało produktywny zawodnik.Dziwne,że po roku czasu Sparta chce go oddać.

odpowiedz
Horg - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Papa

odpowiedz
Horg - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mysle że są w drużynie bardziej niepotrzebni zawodnicy niż nasz samuraj!!!

odpowiedz
Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ciekawe jaka kwota jest na stole za Morishitę? Nie rozmawiał bym z Anglikami poniżej 3 mln. euro.

odpowiedz
Venom - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

What?! Jest teraz w lekkim dołku ale to jest ciągle bardzo dobry zawodnik jak na nasze warunki. To będzie duża strata dla (L). Fakty są takie że odszedł już jeden z najlepszymi liczbami w "kanadyjce" a zaraz odejdzie drugi...

odpowiedz
MT28 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

No cóż, handel ludźmi kwitnie.
Szkoda Morishity, szkoda Legii.
Dziękujemy i powodzenia...

odpowiedz
:) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

👏💪

odpowiedz
qemp - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl

A patrząc ile Blackburn wydaje na transfery i jak "cenią się" nasi włodarze, to nie spodziewałbym się kokosów za niego. Przy tak długim kontrakcie powinien kosztować jakieś 5 mln euro, ale oczywiście nasi "biznesmeni" oddadzą za połowę 😃

odpowiedz
Szpic - 36 minut temu, *.play.pl

@qemp: No i już wiadomo za ile chcą oddać Japończyka; nieco ponad 2 mln. euro (poniżej wartości na Transfermarkt czyli 3 mln.) . Czy w tym klubie pozamieniali łeb z ch....m? No i jak tu się nie irytować?

odpowiedz
Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Szkoda. Lubię Go i to jak się cieszył na boisku. Będę tęknił. Powodzenia.
.

odpowiedz
Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Patrząc na jego grę w tym sezonie to aż oczy bolą. Ale w tej sytuacji nasuwa mi się kilka pytań: Kto za niego? Za ile? Czy w Legii kiedyś skończy się permanentna przebudowa? Czy ktokolwiek w klubie ma jakakolwiek strategię czy będziemy tak sobie radośnie płynąć?

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ciekawe jaka cena. Jak za formę z obecnego czy ubiegłego sezonu? I o ile zaniżona dodatkowo.

odpowiedz
LTM - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Co wy robicie gamonie w gabinetach, o co wy chcecie grać?

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Najlepszy pilkarz jednego z najgorszych sezonow Legii, warto dodac. Jesli narzekamy ciagle na slaby sklad, brak mistrzostwa, to nie mozemy plakac, ze odchodza liderzy tej slabej druzyny. Bardzo go lubie, ale w powaznej Legii bylby tylko zmiennikiem albo srednim skrzydlowym. Ja sie ciesze, ze Iordanescu lubi konkretnych pilkarzy, ktorzy maja pasujace do pozycji walory a nie takich, ktorzy moga grac na 3 pozycjach ale na zadnej bardzo dobrze. Spotkalo to Guala, jak sie okazalo, lepiej na tym wychodzimy no teraz spotyka Morishite. Oby ten Kosowianin byl konkretny, strzelal i robil robote na boku. Noi i Mori fajnie trafil. Anglia to zawsze Anglia, klub tez fajny. Powodzenia.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl

@L: No to jest dobry moment na sprzedaż, bo piłkarz jest pod formą i nieszczególnie pasuje do tego, co w obecnym sezonie gra Legia, a w zeszłym sezonie zrobił wynik, którego może już nigdy nie powtórzyć, bo grał lepiej niż można było oczekiwać. Pytanie, jaka jest cena za niego, bo powinniśmy wykorzystać zeszły sezon w negocjacjach i sprzedać go w miarę drogo.

odpowiedz
B. - 53 minuty temu, *.play-internet.pl

@L: jeden z najgorszych sezonów? Ćwierćfinał LKE, zdobycie Pucharu Polski i 4 miejsce w lidze.
To chyba za stary jestem bo pamiętam dużo więcej gorszych niż lepszych.

odpowiedz
e(L)zone - 15 minut temu, *.interkam.pl

@L: a mnie się wydaje,że gorszy sezon był ten,kiedy walczyliśmy o utrzymanie.Pod względem dochodów był to jeden z lepszych sezonów,gdzie klub zarobił ponad 10 mln e z pucharu biedronki.Trochę mijasz się z prawdą.

odpowiedz
Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl

Wspaniale, sprzedać najlepszych a zostawić szrot. Ehhh, czy to kiedyś zmieni się na lepsze? Co roku coraz gorzej. Był Luki, Mori, zostanie Kun i Chodyna.

odpowiedz
Xxx - 1 godzinę temu, *.plus.pl

To chyba żart, oddawany wszystkich szybkich, tych którzy potrafili zrobić liczby, a weźmiemy drewniany i wolny szrot - ważne żeby byli wysocy

odpowiedz
Giga 79 - 1 godzinę temu, *.telefonica.de

😡😡😤

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.