Najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu odejdzie z Legii!
Najlepszy zawodnik Legii Warszawa w poprzednim sezonie, Ryoya Morishita jest bliski odejścia do Blackburn Rovers. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, zespół z Championship jest bliski pozyskania Japończyka. Zawodnik pożegnał się już z kolegami z zespołu i uda na testy medyczne do Anglii!
Legia ma zarobić na transferze 2 mln euro.
28-latek trafił do Legii zimą ubiegłego roku. W sezonie 2024/25 był najlepiej punktującym zawodnikiem w legijnej kanadyjce. Zdobył 14 bramek i dołożył do tego aż 13 asyst. W obecnym sezonie, po zmianie trenera, nie jest tak w wysokiej formie, ale regularnie wybiega na boisko w pierwszej jedenastce. Do tej pory strzelił 1 gola i zanotował 1 asystę. W sumie w barwach Legii wystąpił 78 razy.