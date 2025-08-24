Piłka nożna kobiet
I liga: Legionistki 9-1 Trójka Staszkówka/Jelna
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Pierwszoligowy zespół Legionistek Warszawa w sobotę rozgromił w LTC zespół Trójki Staszkówka/Jelna aż 9-1. Do przerwy warszawianki prowadziły już 6-1. Hat-trickiem popisała się Natalia Nestorowicz. Legionistki jako jedyne mają po trzech kolejkach komplet punktów. Za tydzień czeka je wyjazdowy mecz z KKP Warszawa.
I liga: Legionistki Warszawa 9-1 (6-1) Trójka Staszkówka/Jelna
1-0 4 min. Grosicka
2-0 22 min. Materek
3-0 24 min. Nestorowicz
4-0 31 min. Nestorowicz
4-1 37 min. Kaim
5-1 41 min. Nestorowicz
6-1 45 min. Prochowska
7-1 50 min. Materek
8-1 58 min. Butlion
9-1 90 min. Sudyk