I liga: Legionistki 9-1 Trójka Staszkówka/Jelna

Pierwszoligowy zespół Legionistek Warszawa w sobotę rozgromił w LTC zespół Trójki Staszkówka/Jelna aż 9-1. Do przerwy warszawianki prowadziły już 6-1. Hat-trickiem popisała się Natalia Nestorowicz. Legionistki jako jedyne mają po trzech kolejkach komplet punktów. Za tydzień czeka je wyjazdowy mecz z KKP Warszawa. I liga: Legionistki Warszawa 9-1 (6-1) Trójka Staszkówka/Jelna 1-0 4 min. Grosicka 2-0 22 min. Materek 3-0 24 min. Nestorowicz 4-0 31 min. Nestorowicz 4-1 37 min. Kaim 5-1 41 min. Nestorowicz 6-1 45 min. Prochowska 7-1 50 min. Materek 8-1 58 min. Butlion 9-1 90 min. Sudyk

