Ermal Krasniqi bliski przejścia do Legii

Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 10:42 źródło: Pro Sport / Legionisci.com

W letnim oknie transferowym Legia Warszawa ma sprowadzić jeszcze kilku zawodników. Jednym z nich może być reprezentant Kosowa, Ermal Krasniqi. Według rumuńskich mediów, rozmowy z zawodnikiem trwają, a transfer może zostać sfinalizowany w najbliższych dniach.









Ermal Krasniqi to lewoskrzydłowy, ale może grać także na prawej stronie. Obecnie jest zawodnikiem Sparty Praga, w której przez rok rozegrał 45 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst. Wcześniej występował w Rumunii, w CFR Cluj i Rapidzie Bukareszt. 8 razy zagrał w reprezentacji Kosowa. Piłkarz nie znalazł w tym sezonie uznania trenera Sparty. Nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji.



"Edi Iordănescu zna Krasniqiego z czasów gry w Rumunii i potwierdził, że odpowiada on poszukiwanemu profilowi. Transfer jest blisko – i jeśli zostanie sfinalizowany, kosowski skrzydłowy dołączy do drużyny, która walczy jednocześnie o mistrzostwo Polski i sukces w Europie." - czytamy w rumuńskim Pro Sport.



Ermal Krasniqi

ur. 7.09.1998, Trpeza, Mališevo

narodowość: Kosowo

wzrost: 188 cm

pozycja: lewy napastnik, skrzydłowy

poprzednie kluby:

2017–2018 FC Malisheva (Kosowo)

2018–2019 FK Llapi (Kosowo)

2019 FC Ferizaj (Kosowo)

2019–2023 KF Ballkani (Kosowo)

2023–2024 CFR Cluj (Rumunia)

2024 Rapid Bukareszt (Rumunia)

obecnie Sparta Praga (Czechy)

