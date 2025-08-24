fot. Legionisci.com
Ermal Krasniqi bliski przejścia do Legii

źródło: Pro Sport / Legionisci.com

W letnim oknie transferowym Legia Warszawa ma sprowadzić jeszcze kilku zawodników. Jednym z nich może być reprezentant Kosowa, Ermal Krasniqi. Według rumuńskich mediów, rozmowy z zawodnikiem trwają, a transfer może zostać sfinalizowany w najbliższych dniach.



Ermal Krasniqi to lewoskrzydłowy, ale może grać także na prawej stronie. Obecnie jest zawodnikiem Sparty Praga, w której przez rok rozegrał 45 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst. Wcześniej występował w Rumunii, w CFR Cluj i Rapidzie Bukareszt. 8 razy zagrał w reprezentacji Kosowa. Piłkarz nie znalazł w tym sezonie uznania trenera Sparty. Nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji.

"Edi Iordănescu zna Krasniqiego z czasów gry w Rumunii i potwierdził, że odpowiada on poszukiwanemu profilowi. Transfer jest blisko – i jeśli zostanie sfinalizowany, kosowski skrzydłowy dołączy do drużyny, która walczy jednocześnie o mistrzostwo Polski i sukces w Europie." - czytamy w rumuńskim Pro Sport.

Ermal Krasniqi
ur. 7.09.1998, Trpeza, Mališevo
narodowość: Kosowo
wzrost: 188 cm
pozycja: lewy napastnik, skrzydłowy
poprzednie kluby:
2017–2018 FC Malisheva (Kosowo)
2018–2019 FK Llapi (Kosowo)
2019 FC Ferizaj (Kosowo)
2019–2023 KF Ballkani (Kosowo)
2023–2024 CFR Cluj (Rumunia)
2024 Rapid Bukareszt (Rumunia)
obecnie Sparta Praga (Czechy)


Komentarze (5)

Venom - 21 minut temu, *.netfala.pl

Wygląda nieźle, w poprzednich sezonach średnio 5-6 goli + podobna liczba asyst w sezonie, dodatkowo ograny w Europie i Edi zna go z rumuńskiej ekstraklasy.

Mateusz z Gór - 23 minuty temu, *.orange.pl

Krasnal Ermiqi.

Super"L" - 41 minut temu, *.centertel.pl

Już jednego asa z Kosowa mieliśmy,oby ten był lepszy

KrystekLegia - 44 minuty temu, *.play.pl

Na naszą ligę wystarczy

PiotrŻo(L)iborz - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

Chyba ustawili to z trenerem, i teraz Sparta puści go z grosze a u nas zacznie grać jak dawniej😎

