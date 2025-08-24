Rezerwy

Jakub Trojanowski wraca do Legii

Niedziela, 24 sierpnia 2025 r. 14:00 źródło: Legia Warszawa

24-letni bramkarz Jakub Trojanowski podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Urodzony w 2001 roku bramkarz związał się z klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Będzie występował w zespole rezerw.









Jakub Trojanowski urodził się w Pruszkowie i tam rozpoczynał karierę piłkarską. Później przeniósł się do Ursusa Warszawa, MKS Piaseczno, Kotwicy Kołobrzeg, a następnie Elany Toruń. W 2022 roku został zawodnikiem Legii II Warszawa, gdzie rozegrał łącznie 27 spotkań na poziomie 3. ligi oraz 1 mecz w Pucharze Polski. Przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy 2-ligowego GKS-u Jastrzębie.

