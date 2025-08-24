REKLAMA
Mykyta Możejko nowym zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został 31-letni Ukrainiec, Mykyta Możejko. Zawodnik ma na swoim koncie 56 występów w polskiej ekstraklasie, w których zdobył 25 bramek. Na parkietach naszej ekstraklasy grał w sezonach 2020/21 (Orzeł Jelcz-Laskowice) oraz 2021/2 (Clearex Chorzów).

Dwa sezony temu występował na pierwszoligowych parkietach w AZS-ie UŚ Katowice (21 meczów, 14 bramek), a ostatni sezon ponownie spędził w Orle Jelcz-Laskowicze, tyle, że na poziomie drugiej ligi (10 występów, 7 bramek). W sezonie 2025/26 Mykyta występować będzie w barwach Legii w futsalowej ekstraklasie.



