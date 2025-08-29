7. kolejka Ekstraklasy. Hity w Poznaniu i Krakowie

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 7. kolejki Ekstraklasy. Na początek Arka zmierzy się z Wisłą, a GKS z Radomiakiem. W sobotę Piast powalczy o pierwszą wygraną i pierwszą strzeloną bramkę w tym sezonie. Dobrze spisujący się Górnik podejmie Motor, który początku rundy nie może zaliczyć do udanych. Bardzo ciekawie zapowiada się niedziela. Lech podejmie na własnym stadionie Widzew, Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.









7. kolejka:



Piątek, 29.08.

godz. 18:00 Arka Gdynia - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 GKS Katowice - Radomiak Radom (C+ Sport 3)



Sobota, 30.08.

godz. 14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Górnik Zabrze - Motor Lublin (C+ Sport 3)



Niedziela, 31.08.

godz. 17:30 Lech Poznań - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa (C+ Sport 3)



Aktualna tabela Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców

