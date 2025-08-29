7. kolejka Ekstraklasy. Hity w Poznaniu i Krakowie

REKLAMA
Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 7. kolejki Ekstraklasy. Na początek Arka zmierzy się z Wisłą, a GKS z Radomiakiem. W sobotę Piast powalczy o pierwszą wygraną i pierwszą strzeloną bramkę w tym sezonie. Dobrze spisujący się Górnik podejmie Motor, który początku rundy nie może zaliczyć do udanych. Bardzo ciekawie zapowiada się niedziela. Lech podejmie na własnym stadionie Widzew, Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.



7. kolejka:

Piątek, 29.08.
godz. 18:00 Arka Gdynia - Wisła Płock (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 GKS Katowice - Radomiak Radom (C+ Sport 3)

Sobota, 30.08.
godz. 14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - Motor Lublin (C+ Sport 3)

Niedziela, 31.08.
godz. 17:30 Lech Poznań - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa (C+ Sport 3)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


