REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

7. kolejka Ekstraklasy. Lech lepszy od Widzewa

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 7. kolejka Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. Ponadto GKS Katowice okazał się lepszy od Radomiaka. W sobotę Piast w ostatniej akcji stracił okazję na pierwszą wygraną. Korona wywiozła trzy punkty z Niecieczy, a Motor z Zabrza. W niedzielę Lech wywalczył komplet punktów w meczu z Widzewem, który spadł na 12. miejsce w tabeli. Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.



7. kolejka:
Arka Gdynia 1-0 Wisła Płock
GKS Katowice 3-2 Radomiak Radom
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Korona Kielce
Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice
Górnik Zabrze 0-1 Motor Lublin
Lech Poznań 2-1 Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok 2-0 Lechia Gdańsk
godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (C+ Sport 4)
godz. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa (C+ Sport 3)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (16)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

pio - 34 minuty temu, *.play.pl

kikolski zawalil gola dla amiki

odpowiedz
exsa - 9 godzin temu, *.orange.pl

Zamiast Recy w "LEGII" powinien grac Sekulski bo jest dobrym pilkarzem a po jego zmianie diametralnie zmienia gra to swiadczy ze jest liderem Wisly !!

odpowiedz
e(L)zone - 9 godzin temu, *.interkam.pl

@exsa: to dobry zawodnik,na pewno nie gorszy od takiego Szkuryna,czy Rajovicia,ale my musimy celować w lepszych zawodników niż Sekulaki.W Płocku jest wiodącą postacią,u nas bylby jednym z wielu.Z naszej ligi niewiele atakujących u nas się w ostatnich kilkunastu latach sprawdziło.Wiele zawodziło,poczynając od Śrutwy.

odpowiedz
e(L)zone - 19 godzin temu, *.interkam.pl

Widzew chce kupić kozaka na bramkę,Veljko Ilicia z Backi Topoli,za 700 tys e,gdzie chłopak wart conajmniej 3-4 razy tyle,gościu wymiata w lidze serbskiej,podobny jakością do Balsy Popovicia,w zasadzie identyczna półka.Nam by się zdecydowanie przydał taki golkiper.

odpowiedz
Nie w modzie zionistyczne obrzarstwo… - 23 godziny temu, *.186.174

Jeśli bedá wysokie baty to dracula nie pomoże

odpowiedz
Mateusz Sucker - 30.08.2025 / 10:37, *.orange.pl

Tak jak przewidywałem, panowanie piłkarskich efemeryd wkróctce się zakończy. Mam nadzieję, że jutro nasi wybiją pasiakom piłkę z głowy i wszystko wróci do normy.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 30.08.2025 / 12:22, *.orange.pl

@Mateusz Sucker: Uwaga, troll Barnaba znowu atakuje. Podpisuje się jako Mateusz Sucker kiedy chce dyskutować oraz jako Mateusz z Gór, Znawca, Krzeszczu lub Cezar, gdy się podszywa pod innych użytkowników. Korzysta z sieci Orange lub ukrywa dostawcę internetu i korzysta ze zmienniego IP. 👎

odpowiedz
Mateusz Sucker - 30.08.2025 / 15:48, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Hej e(L)zone, przypomnij Mateuszowi, jak pozbawił cię nicka Znawca. Ja mam spore problemy z odpowiedziami na jego konfabulacje.

odpowiedz
Egon - 30.08.2025 / 09:18, *.waw.pl

Dobrze, że Wisła przegrała.
Niedobrze by było, gdyby jakiś kolejny królik z kapelusza po cichutku odskoczył w tabeli, bo takie rzeczy są trudne do odrabiania.

odpowiedz
e(L)zone - 30.08.2025 / 09:54, *.interkam.pl

@Egon: Płock to papierowy lider.Swoją grą nie przekonują zupełnie.Uzbierali trochę punktów na początku,a za chwile zaczną serię porażek i remisów. Taktycznie sporo nadrabiają,ale pilkarsko to przeciętny zespół. Już kolejkę wcześniej w ostatniej minucie zdobyli zwycięską bramkę,a powinien być remis.Nimi nie ma się co przejmować.Gorzej jak Piast się w końcu rozkręci.😁🤣😜

odpowiedz
ops2 - 30.08.2025 / 15:24, *.centertel.pl

@Egon: przegrali ale słabsi nie byli. Sekulski zszedł i skończyła się gra . Dobry grajek to jest

odpowiedz
Szymon - 30.08.2025 / 08:09, *.t-mobile.pl

Wyścig żółwi się zaczyna

odpowiedz
LUKASz Bielany - 29.08.2025 / 20:50, *.waw.pl

2 mecze na raz na tym samym kanale?

odpowiedz
Kamień - 30.08.2025 / 06:51, *.play.pl

@LUKASz Bielany: Niby które?

odpowiedz
Mateusz Sucker - 29.08.2025 / 16:47, *.orange.pl

Wreszcie coś ważnego.

odpowiedz
Ja - 29.08.2025 / 10:45, *.orange.pl

C+ będzie smutny przez awans całej czwórki do LKE. Na piątkowy prime time nikogo z topki nie zaplanują, do tego cała czwórka musi grać w niedzielę bo drużyny będą po meczach w Europie co spowoduje albo mecze top4 o 12.00 albo dwa mecze w tym samym czasie.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.