7. kolejka Ekstraklasy. Lech lepszy od Widzewa

Trwa 7. kolejka Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. Ponadto GKS Katowice okazał się lepszy od Radomiaka. W sobotę Piast w ostatniej akcji stracił okazję na pierwszą wygraną. Korona wywiozła trzy punkty z Niecieczy, a Motor z Zabrza. W niedzielę Lech wywalczył komplet punktów w meczu z Widzewem, który spadł na 12. miejsce w tabeli. Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.

