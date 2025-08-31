7. kolejka Ekstraklasy. Lech lepszy od Widzewa
Trwa 7. kolejka Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. Ponadto GKS Katowice okazał się lepszy od Radomiaka. W sobotę Piast w ostatniej akcji stracił okazję na pierwszą wygraną. Korona wywiozła trzy punkty z Niecieczy, a Motor z Zabrza. W niedzielę Lech wywalczył komplet punktów w meczu z Widzewem, który spadł na 12. miejsce w tabeli. Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.
7. kolejka:
Arka Gdynia 1-0 Wisła Płock
GKS Katowice 3-2 Radomiak Radom
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-3 Korona Kielce
Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice
Górnik Zabrze 0-1 Motor Lublin
Lech Poznań 2-1 Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok 2-0 Lechia Gdańsk
godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (C+ Sport 4)
godz. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
