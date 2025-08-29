7. kolejka Ekstraklasy. Pierwsza porażka lidera

Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 7. kolejki Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. W sobotę Piast powalczy o pierwszą wygraną i pierwszą strzeloną bramkę w tym sezonie. Dobrze spisujący się Górnik podejmie Motor, który początku rundy nie może zaliczyć do udanych. Bardzo ciekawie zapowiada się niedziela. Lech podejmie na własnym stadionie Widzew, Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.

LUKASz Bielany - 1 godzinę temu, *.waw.pl 2 mecze na raz na tym samym kanale? odpowiedz

Mateusz Sucker - 5 godzin temu, *.orange.pl Wreszcie coś ważnego. odpowiedz

Ja - 11 godzin temu, *.orange.pl C+ będzie smutny przez awans całej czwórki do LKE. Na piątkowy prime time nikogo z topki nie zaplanują, do tego cała czwórka musi grać w niedzielę bo drużyny będą po meczach w Europie co spowoduje albo mecze top4 o 12.00 albo dwa mecze w tym samym czasie. odpowiedz

