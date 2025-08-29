7. kolejka Ekstraklasy. Pierwsza porażka lidera
Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 7. kolejki Ekstraklasy. Pierwszej porażki w sezonie doznała liderująca w tabeli Wisła, która przegrała w Gdyni. W sobotę Piast powalczy o pierwszą wygraną i pierwszą strzeloną bramkę w tym sezonie. Dobrze spisujący się Górnik podejmie Motor, który początku rundy nie może zaliczyć do udanych. Bardzo ciekawie zapowiada się niedziela. Lech podejmie na własnym stadionie Widzew, Pogoń zagra z Rakowem, a Legia pojedzie do Krakowa, gdzie w maju przegrała 1-3.
7. kolejka:
Arka Gdynia 1-0 Wisła Płock
godz. 20:30 GKS Katowice - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
Sobota, 30.08.
godz. 14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Górnik Zabrze - Motor Lublin (C+ Sport 3)
Niedziela, 31.08.
godz. 17:30 Lech Poznań - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (C+ Sport 4)
godz. 20:15 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (C+ Sport 4)
godz. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
