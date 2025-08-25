Michał Żewłakow, Ermal Krasniqi, Marcin Herra - fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com
Ermal Krasniqi zawodnikiem Legii!

źródło: Legia Warszawa

Ermal Krasniqi został zawodnikiem Legii Warszawa. To lewoskrzydłowy, ale może grać także na prawej stronie. Ma 27 lat, pochodzi z Kosowa. Został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. W Legii będzie występował z numerem 77.



Ermal Krasniqi
ur. 7.09.1998, Tërpezë
kraj: Kosowo
wzrost: 188 cm
pozycja: lewy napastnik, skrzydłowy
poprzednie kluby:
2017–2018 FC Malisheva (Kosowo)
2018–2019 FK Llapi (Kosowo)
2019 FC Ferizaj (Kosowo)
2019–2023 KF Ballkani (Kosowo)
2023–2024 CFR Cluj (Rumunia)
2024 Rapid Bukareszt (Rumunia)
2024-2025 Sparta Praga (Czechy)


Komentarze (8)

lucho_83 - 19 minut temu, *.play.pl

Napastnik, obrońca...2-gi Piszczek, oby chociaż w połowie mu dorównał...

Babka co nie śpi - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl

Widać że ogór aż furczy, to będzie drugi Zyba

Jumbo - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

Tylko nie 77 to przeklęty numer w Legii
Nikomu nic się nie udało grając z tym numerem powinni zakazać gry z tym numerem w Legii

Tymon - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

Dobry, perspektywiczny, z potencjałem sprzedażowym 💩

(L) - 31 minut temu, *.jmdi.pl

To tak żebyście po Morim nie płakali :D

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl

@(L):

Jeżeli nabije przynajmniej zbliżone liczby goli i asyst do Moriego, to nie będzie trzeba płakać.
Pytanie tylko, czy nabije.

Chcemy kocura a nie ogóra - 37 minut temu, *.110.48

Totalny ogór. Aż furczy.

odpowiedz
mioduski konfabulat - 38 minut temu, *.play.pl

🤡💩

