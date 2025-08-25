Oficjalnie
Ermal Krasniqi zawodnikiem Legii!
Ermal Krasniqi został zawodnikiem Legii Warszawa. To lewoskrzydłowy, ale może grać także na prawej stronie. Ma 27 lat, pochodzi z Kosowa. Został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. W Legii będzie występował z numerem 77.
Ermal Krasniqi
ur. 7.09.1998, Tërpezë
kraj: Kosowo
wzrost: 188 cm
pozycja: lewy napastnik, skrzydłowy
poprzednie kluby:
2017–2018 FC Malisheva (Kosowo)
2018–2019 FK Llapi (Kosowo)
2019 FC Ferizaj (Kosowo)
2019–2023 KF Ballkani (Kosowo)
2023–2024 CFR Cluj (Rumunia)
2024 Rapid Bukareszt (Rumunia)
2024-2025 Sparta Praga (Czechy)