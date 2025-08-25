Ermal Krasniqi zawodnikiem Legii!

Ermal Krasniqi został zawodnikiem Legii Warszawa. To lewoskrzydłowy, ale może grać także na prawej stronie. Ma 27 lat, pochodzi z Kosowa. Został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. W Legii będzie występował z numerem 77.

lucho_83 - 19 minut temu, *.play.pl Napastnik, obrońca...2-gi Piszczek, oby chociaż w połowie mu dorównał... odpowiedz

Babka co nie śpi - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Widać że ogór aż furczy, to będzie drugi Zyba odpowiedz

Jumbo - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Tylko nie 77 to przeklęty numer w Legii

Nikomu nic się nie udało grając z tym numerem powinni zakazać gry z tym numerem w Legii odpowiedz

Tymon - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Dobry, perspektywiczny, z potencjałem sprzedażowym 💩 odpowiedz

(L) - 31 minut temu, *.jmdi.pl To tak żebyście po Morim nie płakali :D odpowiedz

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl @(L):



Jeżeli nabije przynajmniej zbliżone liczby goli i asyst do Moriego, to nie będzie trzeba płakać.

Pytanie tylko, czy nabije. odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 37 minut temu, *.110.48 Totalny ogór. Aż furczy. odpowiedz

mioduski konfabulat - 38 minut temu, *.play.pl 🤡💩 odpowiedz

