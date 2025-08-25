Rugby
Legionistki mistrzyniami Europy w rugby plażowym
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Kobieca reprezentacja Polski w rugby plażowym, zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy, które odbyły się w Kiszyniowie. W składzie reprezentacji Polski znalazło się 5 zawodniczek Legii: Gabriela Gorzelak, Izabella Czumer, Mariola Karczmarczyk, Marta Kopczyńska i Natalia Szynawa.
W finale Polki pokonały Ukrainę, w której barwach wystąpiła Daria Yarotska z Legii. O triumfie biało-czerwonym przesądziło przyłożenie Marty Kopczyńskiej w dogrywce.