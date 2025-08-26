Jakub Adkonis - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wypożyczeni: Pełne mecze legionistów

Fumen, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowcy mieli intensywne dni rozgrywając mecze zarówno w trakcie weekendu, jak i w tygodniu. W dwóch meczach Pogoń Grodzisk Mazowiecki zanotowała tylko punkt, ale pełne mecze rozegrał Jakub Adkonis. Pozostali wypożyczeni legioniści pojawili się na murawie w barwach Pogoni. Podobnie było w przypadku Bartosza Dembka, który stał się podstawowym defensorem Pogoni Siedlce. Natomiast w Hiszpanii Sergio Barcia rozegrał 90 minut z Cordobą.

Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Radomiakiem Radom

I liga
W ostatnich dniach rozegrano dwie kolejki I ligi. W środę Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 0-3 z Polonią Bytom. W spotkaniu wystąpiło czterech wypożyczonych legionistów. Jakub Adkonis rozegrał pełne zawody. Oliwier Olewiński również wyszedł w podstawowym składzie, ale został zmieniony w 70. minucie. Stanisław Gieroba wszedł z ławki rezerwowych w 70. minucie i został ukarany żółtą kartką. W ten sam sposób został ukarany Mateusz Szczepaniak, który na murawie pojawił się w 53. minucie.

Natomiast w sobotę Pogoń podzieliła się punktami z Chrobrym Głogów (1-1). Jakub Adkonis zanotował 90 minut. Oliwier Olewiński został zmieniony w przerwie. Natomiast Stanisław Gieroba wszedł na boisko od początku drugiej połowy. Z kolei Mateusz Szczepaniak ustąpił miejsca koledze z zespołu w 67. minucie.

W czwartek Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 z Górnikiem Łęczna. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody. Podobnie jak w niedzielnym meczu z Puszczą Niepołomice (0-0). Na przeciwnym biegunie znalazł się Jakub Zbróg, który przesiedział na ławce rezerwowych w obu meczach.

Hiszpania - La Liga 2
Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Cordobą. W obronie stoczył 12 pojedynków, ale wygrał tylko 4 z nich (po dwa na ziemi i w powietrzu).


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.