Wypożyczeni: Pełne mecze legionistów
Pierwszoligowcy mieli intensywne dni rozgrywając mecze zarówno w trakcie weekendu, jak i w tygodniu. W dwóch meczach Pogoń Grodzisk Mazowiecki zanotowała tylko punkt, ale pełne mecze rozegrał Jakub Adkonis. Pozostali wypożyczeni legioniści pojawili się na murawie w barwach Pogoni. Podobnie było w przypadku Bartosza Dembka, który stał się podstawowym defensorem Pogoni Siedlce. Natomiast w Hiszpanii Sergio Barcia rozegrał 90 minut z Cordobą.
Ekstraklasa
Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Radomiakiem Radom
I liga
W ostatnich dniach rozegrano dwie kolejki I ligi. W środę Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 0-3 z Polonią Bytom. W spotkaniu wystąpiło czterech wypożyczonych legionistów. Jakub Adkonis rozegrał pełne zawody. Oliwier Olewiński również wyszedł w podstawowym składzie, ale został zmieniony w 70. minucie. Stanisław Gieroba wszedł z ławki rezerwowych w 70. minucie i został ukarany żółtą kartką. W ten sam sposób został ukarany Mateusz Szczepaniak, który na murawie pojawił się w 53. minucie.
Natomiast w sobotę Pogoń podzieliła się punktami z Chrobrym Głogów (1-1). Jakub Adkonis zanotował 90 minut. Oliwier Olewiński został zmieniony w przerwie. Natomiast Stanisław Gieroba wszedł na boisko od początku drugiej połowy. Z kolei Mateusz Szczepaniak ustąpił miejsca koledze z zespołu w 67. minucie.
W czwartek Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 z Górnikiem Łęczna. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody. Podobnie jak w niedzielnym meczu z Puszczą Niepołomice (0-0). Na przeciwnym biegunie znalazł się Jakub Zbróg, który przesiedział na ławce rezerwowych w obu meczach.
Hiszpania - La Liga 2
Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Cordobą. W obronie stoczył 12 pojedynków, ale wygrał tylko 4 z nich (po dwa na ziemi i w powietrzu).