Elsner: Musimy dać sobie szansę, żeby pokonać Legię

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 15:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Przygotowujemy się do trudnego, ale ważnego wyzwania w niedzielę. Myślę, że jako drużyna szukamy większej regularności. Wiemy, że mamy dobre momenty w defensywie i ofensywie, ale musimy je powtarzać częściej, nie tracąc koncentracji i jakości. To da nam szansę, by pokazać pełen potencjał, a żeby pokonać takie zespoły jak Legia, potrzebujemy stuprocentowego zaangażowania. Cieszymy się, że mamy teraz większą siłę w drużynie i więcej opcji do wyboru, ponieważ uważam, że rywalizacja w zespole jest bardzo ważna dla sukcesu - mówi przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa trener Cracovii, Luka Elsner.









- To ani dobrze, ani źle, że Legia grała co 3 dni. Kiedy drużyny są przyzwyczajone do takiego rytmu, wiele zależy od tego, czy się zakwalifikują. Po awansie przyjadą z dużym entuzjazmem i pozytywnymi emocjami. Nie widzę w tym więc dużej przewagi.



- Musimy dać sobie szansę, żeby ich pokonać – naprawdę w to wierzę. Choć grają z wielką agresywnością, intensywnością i dużą jakością, kiedy potrafią szybko operować piłką, to bardzo trudne wyzwanie. Ale wierzę w mój zespół i we wszystko, co robimy. Biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, będzie to jeden z najtrudniejszych meczów, z jakimi dotąd się mierzyliśmy. Legia ma dużo jakości i to na pewno widać w tym sezonie. Są pewne słabe strony, ale przeanalizowaliśmy je już i chcemy je wykorzystać.



- Klich i Rakoczy znów są dla nas opcją. Mamy teraz prawie kompletną kadrę i wszyscy są dostępni.

