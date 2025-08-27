4. runda el. Ligi Konferencji - rewanże

W środę i czwartek rozegrane zostaną rewanżowe mecze 4. rundy el. Ligi Konferencji. Wszystkie polskie zespoły wygrały swoje pierwsze spotkania i jest bardzo duża szansa, że w komplecie zameldują się w fazie ligowej rozgrywek. Dołączy do nich Lech Poznań, który przegrał u siebie w 4. rundzie el. LE z KRC Genk aż 1-5 i śmiało można powiedzieć, że nie ma już szans na odrobienie strat. Losowanie fazy ligowej odbędzie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13.









4. runda eliminacyjna:



Środa, 27.08.

godz. 18:45 Riga FC - (0-2) Sparta Praga



Czwartek, 28.08.

godz. 18:00 FC Noah Erywań - (4-1) NK Olimpija Lublana

godz. 18:00 Fredrikstad FK - (0-1) Crystal Palace FC

godz. 18:00 Omonia Nikozja - (1-2) Wolfsberger AC

godz. 19:00 RFS Ryga - (0-1) Ħamrun Spartans FC

godz. 19:00 Rapid Wiedeń - (1-2) Győri ETO FC

godz. 19:00 Besiktas Stambuł - (1-1) FC Lausanne-Sport

godz. 19:30 Universitatea Craiova - (2-1) Istanbul Basaksehir FK

godz. 19:30 AZ Alkmaar - (2-0) Lewski Sofia

godz. 19:30 CFR Cluj - (2-7) BK Hacken

godz. 20:00 FC Differdange 03 - (1-2) Drita Gnjilane

godz. 20:00 Brøndby IF - (0-0) Strasbourg FC

godz. 20:00 AEK Ateny - (1-1) RSC Anderlecht

godz. 20:00 Banik Ostrawa - (0-1) NK Celje

godz. 20:00 Arda Kyrdżali - (0-1) Raków Częstochowa (TVP 2)

godz. 20:00 ACF Fiorentina - (3-0) Polissia Żytomierz

godz. 20:00 Rayo Vallecano - (1-0) Nieman Grodno

godz. 20:45 Linfield FC - (1-3) Shelbourne FC

godz. 20:45 Dinamo City - (0-3) Jagiellonia Białystok (Polsat Sport 1)

godz. 21:00 Legia Warszawa - (2-1) Hibernian FC (TVP 1)

godz. 21:00 AC Virtus - (1-2) Breidablik Kopavogur

godz. 21:00 Servette FC - (1-1) Szachtar Donieck

godz. 21:00 Shamrock Rovers FC - (2-1) CD Santa Clara

godz. 21:00 FSV Mainz - (1-2) Rosenborg Trondheim



