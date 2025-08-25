fot. Woytek / Legionisci.com
Rugby

Terminy domowych meczów rugbistów Legii

Redakcja, źródło: Legionisci.com

6 września nowy sezon w 1. lidze rozpoczną rugbiści Legii Warszawa. Jesienią rozegrają 4 domowe mecze. Poznaliśmy ich dokładne terminy.



Kiedy i z kim zagra Legia Rugby:
06.09. (SO) godz. 16:00 - 1. kolejka - Legia Warszawa - RK Warszawa (OSiR Bemowo)
14.09. (ND) godz. 14:00 - 2. kolejka - Legia Warszawa - Sparta Jarocin (Ząbki)
05.10. (ND) godz. 14:00 - 4. kolejka - Legia Warszawa - Posnania Rugby Club (Ząbki)
02.11. (ND) godz. 14:00 - 6. kolejka - Legia Warszawa - Arka Rumia (Ząbki)

Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby


