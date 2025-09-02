Reprezentacja

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 2 września 2025 r. 12:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wrześniu reprezentacja Polski rozegra dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Do pierwszej reprezentacji zostało powołanych dwóch zawodników Legii Warszawa - Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek - a także Jan Ziółkowski, który odszedł do Romy. Wahan Biczachczjan znalazł się w kadrze Armenii, Petar Stojanović w kadrze Słowenii, a Steve Kapuadi w kadrze Demokratycznej Republiki Konga. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.









Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A, el. MŚ

powołani: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek

04.09. 20:45 Holandia - Polska (Rotterdam) (TVP 1)

07.09. 20:45 Polska - Finlandia (Chorzów) (TVP 1)



U-21: mecze el. ME

powołani: brak

05.09. 18:00 Polska - Macedonia Północna (Kraków) (TVP Sport)

09.09. 15:00 Armenia - Polska (Erywań)



U-20: Elite League

powołani: Wojciech Urbański, Bartosz Dembek (Pogoń Siedlce)

09.09. 13:30 Polska - Portugalia (Suwałki) (TVP Sport)



U-19: turniej towarzyski, Słowenia

powołani: Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)

03.09. 11:00 Polska - Wyspy Owcze

06.09. 16:00 Słowenia - Polska

09.09. Polska - Azerbejdżan



U-18: mecze towarzyskie

powołani: Mateusz Lauryn, Pascal Mozie

03.09. 15:00 Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie (Čakovec)

06.09. 17:00 Polska - Belgia (Podturen)

09.09. 11:30 Polska - Korea Południowa (Lučko)



U-17: Turniej o Puchar Syrenki

powołani: Jakub Gliwa, Aleksander Wyganowski

04.09. 16:00 Polska - Albania (Grodzisk Mazowiecki)

06.09. 16:00 Polska - Rumunia (Błonie)

09.09. 11:00 Polska - Norwegia (Błonie)



Powołania zagraniczne:

Wahan Biczachczjan - Armenia, mecze el. MŚ

Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga el. MŚ

Petar Stojanović - Słowenia el. MŚ

Thanássis Christópoulos - Grecja U-19

Erik Mikanowicz - Białoruś U-19

Samuel Kováčik - Słowacja U-19

Denys Stolarenko - Ukraina U-17



Mecze:

03.09. Ukraina U-17 - Katar

05.09. 14:00 DRK - Sudan

05.09. 16:00 Białoruś U-19 - Rosja

05.09. 20:45 Słowenia - Szwecja

06.09. Ukraina U-17 - Korea Południowa

06.09. 17:00 Bułgaria - Słowacja U-19

06.09. 18:00 Armenia - Portugalia

07.09. Gruzja - Grecja U-19

08.09. 13:00 Białoruś U-19 - Rosja

08.09. 20:45 Szwajcaria - Słowenia

09.09. Ukraina U-17 - Zjednoczone Emiraty Arabskie

09.09. Gruzja - Grecja U-19

09.09. 11:00 Bułgaria - Słowacja U-19

09.09. 18:00 Armenia - Irlandia

09.09. 18:00 DRK - Senegal

