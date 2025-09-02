Reprezentacja
Legioniści zagrają w reprezentacjach
We wrześniu reprezentacja Polski rozegra dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Do pierwszej reprezentacji zostało powołanych dwóch zawodników Legii Warszawa - Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek - a także Jan Ziółkowski, który odszedł do Romy. Wahan Biczachczjan znalazł się w kadrze Armenii, Petar Stojanović w kadrze Słowenii, a Steve Kapuadi w kadrze Demokratycznej Republiki Konga. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.
Legioniści w reprezentacjach:
Reprezentacja A, el. MŚ
powołani: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek
04.09. 20:45 Holandia - Polska (Rotterdam) (TVP 1)
07.09. 20:45 Polska - Finlandia (Chorzów) (TVP 1)
U-21: mecze el. ME
powołani: brak
05.09. 18:00 Polska - Macedonia Północna (Kraków) (TVP Sport)
09.09. 15:00 Armenia - Polska (Erywań)
U-20: Elite League
powołani: Wojciech Urbański, Bartosz Dembek (Pogoń Siedlce)
09.09. 13:30 Polska - Portugalia (Suwałki) (TVP Sport)
U-19: turniej towarzyski, Słowenia
powołani: Mateusz Szczepaniak, Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
03.09. 11:00 Polska - Wyspy Owcze
06.09. 16:00 Słowenia - Polska
09.09. Polska - Azerbejdżan
U-18: mecze towarzyskie
powołani: Mateusz Lauryn, Pascal Mozie
03.09. 15:00 Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie (Čakovec)
06.09. 17:00 Polska - Belgia (Podturen)
09.09. 11:30 Polska - Korea Południowa (Lučko)
U-17: Turniej o Puchar Syrenki
powołani: Jakub Gliwa, Aleksander Wyganowski
04.09. 16:00 Polska - Albania (Grodzisk Mazowiecki)
06.09. 16:00 Polska - Rumunia (Błonie)
09.09. 11:00 Polska - Norwegia (Błonie)
Powołania zagraniczne:
Wahan Biczachczjan - Armenia, mecze el. MŚ
Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga el. MŚ
Petar Stojanović - Słowenia el. MŚ
Thanássis Christópoulos - Grecja U-19
Erik Mikanowicz - Białoruś U-19
Samuel Kováčik - Słowacja U-19
Denys Stolarenko - Ukraina U-17
Mecze:
03.09. Ukraina U-17 - Katar
05.09. 14:00 DRK - Sudan
05.09. 16:00 Białoruś U-19 - Rosja
05.09. 20:45 Słowenia - Szwecja
06.09. Ukraina U-17 - Korea Południowa
06.09. 17:00 Bułgaria - Słowacja U-19
06.09. 18:00 Armenia - Portugalia
07.09. Gruzja - Grecja U-19
08.09. 13:00 Białoruś U-19 - Rosja
08.09. 20:45 Szwajcaria - Słowenia
09.09. Ukraina U-17 - Zjednoczone Emiraty Arabskie
09.09. Gruzja - Grecja U-19
09.09. 11:00 Bułgaria - Słowacja U-19
09.09. 18:00 Armenia - Irlandia
09.09. 18:00 DRK - Senegal